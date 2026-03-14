Η Κυβέρνηση διαθέτει σχεδιασμό για πλήρη αποκατάσταση της κτηνοτροφίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνάντηση με κοινοτικές Αρχές της ορεινής περιοχής Λεμεσού, στην Πάχνα,για ανασκόπηση της υλοποίησης των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για ανακούφιση των πληγέντων από την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού.

Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις κτηνοτρόφων, οι οποίοι εμπόδισαν τη θανάτωση των ζώων τους, έκανε λόγο για μία δύσκολη συγκυρία, σημειώνοντας ότι καταλαβαίνει τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων. «Ως Κυβέρνηση έχουμε συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό από την άμεση υλοποίηση των όσων χθες συναποφασίσαμε για το καλό της χώρας μας, αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε μπροστά μας από την υλοποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων», είπε.

Αναφέρθηκε στην απόφαση για κάλυψη της απώλειας κερδοφορίας, η οποία προκύπτει από την ανάγκη να γίνουν από αυτά που προνοούνται από τα πρωτόκολλα, όπως είπε, αλλά και στην απόφαση της Κυβέρνησης «να πάμε μαζί με τους κτηνοτρόφους μας στο εξωτερικό για να αναπληρώσουμε τις όποιες απώλειες ζώων έχουμε και να αντιμετωπίσουμε και την ανοικτή πληγή – γιατί είναι ανοικτή πληγή – που ονομάζεται κατεχόμενες περιοχές», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Επειδή είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε ένα σημαντικότατο ποσό», συνέχισε ο Πρόεδρος, «εγώ προτρέπω να το δούμε και ως μια ευκαιρία να κτίσουμε, να στήσουμε καλύτερα, την κτηνοτροφία μας ακόμη καλύτερα, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, για παράδειγμα, το πού πρέπει να έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες, να δούμε το θέμα της γραμμής κατάπαυσης του πυρός και τα προβλήματα που δημιουργούνται με μονάδες που είναι εντός των Βρετανικών Βάσεων και ούτω καθεξής».

«Άρα, σε συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα, με όλους όσοι επηρεάζονται θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αναγεννήσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την κτηνοτροφία στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Εξάλλου, αναφερόμενος και στον σκοπό της επίσκεψής του στην Πάχνα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η κάλυψη των επηρεαζόμενων από το αφθώδη πυρετό, και η διάθεση ποσού που αγγίζει τα €60 εκατομμύρια, όπως είπε, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές, είναι εφικτά «γιατί έχουμε μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική που μας δίνει την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε, πέραν όλων των άλλων, και τέτοιου είδους προκλήσεις».

Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του, «γιατί σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, χθες βράδυ είχαμε ακόμη μια θετική αξιολόγηση από ένα διεθνή Οίκο Αξιολόγησης σε μια δύσκολη συγκυρία, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στην παρούσα συγκυρία είχαμε αυτή τη θετική αξιολόγηση, και για όλα τα θέματα, είτε αφορά τις προκλήσεις, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τις πυρκαγιές είτε αφορά αυτή τη στιγμή τους κτηνοτρόφους μας, εκείνο που απαιτείται είναι υπευθυνότητα και με την ίδια υπευθυνότητα θα πορευθούμε», όπως είπε.

Σε ερώτηση αν είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να μη βιώσουμε παρόμοια τραγωδία με πυρκαγιές όπως εκείνες του 2025 κατά το φετινό καλοκαίρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, τις οποίες ανακοινώσαμε και την προηγούμενη βδομάδα και θα αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες στην παρέμβαση μου στη συνάντηση, για αυτό προχωρήσαμε με την πολιτική προστασία, για αυτό διορίσαμε Συντονιστή, για αυτό έχουμε ένα πλάνο, για το οποίο, θέλω να το αναφέρω, ξεκίνησε η υλοποίηση όλων αυτών το 2023 γιατί υπήρχαν προβλήματα, σε συνεργασία με τους Γάλλους ακριβώς για να στήσουμε ένα μηχανισμό που να μπορεί να ανταπεξέλθει στον καλύτερο δυνατόν βαθμό σε τέτοιου είδους προκλήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ