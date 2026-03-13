Τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του κινήματος της Άμεσης Δημοκρατίας, αλλά και το μοντέλο πολιτικής λειτουργίας που προτείνει, ανέλυσε ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κινήματος Φειδίας Παναγιώτου, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων «Τομές Στα Γεγονότα» του Σίγμα.

Ο Παναγιώτου εξήγησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής διαδικασία ψηφοφορίας μέσω κινητού τηλεφώνου, η οποία θα καθορίσει τους 56 υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του κινήματος. Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν άμεσα στην επιλογή υποψηφίων, μέσω της εφαρμογής Agora.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 212 υποψηφιότητες, ενώ η ψηφοφορία γίνεται ανά επαρχία: έως πέντε επιλογές στη Λευκωσία, τρεις στη Λεμεσό και την Αμμόχωστο, δύο στη Λάρνακα και την Πάφο και μία στην Κερύνεια. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Κυριακή σε εκδήλωση στη Λεμεσό, μετά την ολοκλήρωση της 72ωρης διαδικασίας.

Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι η συμμετοχή ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Όπως ανέφερε, περίπου 35.000 πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή, 18.500 έχουν ταυτοποιηθεί καταχωρώντας τα στοιχεία τους και περίπου 11.000 έχουν ήδη ψηφίσει.

«Υβριδικό μοντέλο άμεσης δημοκρατίας»

Απαντώντας σε ερωτήματα για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η άμεση δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κοινοβουλευτικό σύστημα, ο κ. Παναγιώτου μίλησε για ένα «υβριδικό μοντέλο». Όπως εξήγησε, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα λαμβάνουν αποφάσεις όπως συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα, ωστόσο σε κρίσιμα ζητήματα θα ζητείται η γνώμη των πολιτών μέσω ψηφοφοριών στην εφαρμογή.

«Δεν θα γίνεται για όλα τα θέματα», διευκρίνισε, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις –όπως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου ψηφίζονται εκατοντάδες ζητήματα– μια τέτοια διαδικασία θα ήταν πρακτικά αδύνατη.

Απάντηση στις επικρίσεις για «ψηφιακό μάρκετινγκ»

Ο Παναγιώτου απάντησε και στις επικρίσεις που δέχεται ότι η διαδικασία θυμίζει περισσότερο ψηφιακό μάρκετινγκ παρά πραγματική άμεση δημοκρατία. Όπως είπε, στόχος είναι να εμπλακούν περισσότεροι πολίτες στην πολιτική διαδικασία.

«Σχεδόν ο μισός πληθυσμός που έχει δικαίωμα ψήφου δεν συμμετέχει στις εκλογές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους πιο κοντά στην πολιτική.

Η εκλογή αρχηγού

Ο επικεφαλής του κινήματος αποκάλυψε επίσης ότι μετά την ανάδειξη των 56 υποψηφίων θα ακολουθήσει εσωτερική διαδικασία για την εκλογή αρχηγού του κόμματος. Όπως δήλωσε, επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση.

Οι προτεραιότητες πολιτικής

Αναφερόμενος στις βασικές προτεραιότητες που έχουν αναδείξει οι πολίτες μέσω της εφαρμογής, ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια, ακολουθούμενο από το μεταναστευτικό και την παιδεία.

Όπως υποστήριξε, οι πολιτικές θέσεις του κινήματος θα διαμορφωθούν με βάση αυτά τα ζητήματα, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και διαβούλευση.

Το Κυπριακό εκτός πρώτων προτεραιοτήτων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στο Κυπριακό, το οποίο –όπως είπε– δεν εμφανίζεται μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων των χρηστών της εφαρμογής.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει μια προκαθορισμένη θέση εκ μέρους του κινήματος, σημειώνοντας ότι όταν προκύψει ανάγκη λήψης αποφάσεων θα προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ των υποψηφίων και των πολιτών.

«Θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε την άποψη του κόσμου με τα επιχειρήματά μας και τελικά θα αποφασίσει ο κόσμος της Άμεσης Δημοκρατίας», κατέληξε.







