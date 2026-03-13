Το ΕΛΑΜ, μέσω ανακοίνωσης, γνωστοποίησε την υποψηφιότητα της κας Νάταλυς Γλυκύ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, για την Επαρχία Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της είναι μια Κύπρος δυνατή, σύγχρονη και ανθρωποκεντρική, όπου κάθε πολίτης αισθάνεται ότι η φωνή του μετρά και οι κόποι του αναγνωρίζονται. Με αρχές, συνέπεια και αποφασιστικότητα, θα εργαστεί για μια επαρχία με ασφάλεια και προοπτική.





Βιογραφικό

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό, την πόλη που αγαπά και στην οποία ζει, εργάζεται και δημιουργεί. Ο πατέρας της, Μανώλης Γλυκύς, κατάγεται από τον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς και η μητέρα της, Νίκη Περατικού, από τα Αγρίδια. Είναι απόφοιτη του Λανιτείου Λυκείου Β’ και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το European University Cyprus.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα των κατασκευών, όπου εργάστηκε σε κατασκευαστικές εταιρείες και γνώρισε από πρώτο χέρι τις πραγματικές δυσκολίες της αγοράς, την πίεση που βιώνει ο εργαζόμενος και τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Σήμερα, ως επιχειρηματίας στον ίδιο τομέα, διατηρεί τη δική της επιχείρηση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις, συμβάλλοντας σε δενδροφυτεύσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Για την ίδια, η προσφορά στον τόπο δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά έμπρακτη ευθύνη. Προέρχεται από την κοινωνία της εργασίας, της προσπάθειας και της ευθύνης.

Πιστεύει στην πειθαρχία, στην υπευθυνότητα, στον νόμο και την τάξη και κυρίως στην ισότιμη εφαρμογή τους για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.



