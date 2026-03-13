Έντονη κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε το ΑΚΕΛ σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης του Αφθώδης Πυρετός, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Oliver Várhelyi.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η κυβέρνηση «τρέχει πίσω από τα γεγονότα», υποστηρίζοντας ότι αν η συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο είχε πραγματοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο – όταν εντοπίστηκε η νόσος στα κατεχόμενα, τα δεδομένα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι τέθηκαν σειρά ερωτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν έτυχαν απάντησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την κατάσταση στα κατεχόμενα και γιατί εκεί επιτρέπεται ο εμβολιασμός των ζώων, ενώ στις ελεύθερες περιοχές εφαρμόζεται πολιτική θανατώσεων.

Το κόμμα εκφράζει ανησυχία ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην Κύπρο, χωρίς να υπάρχει επαρκής σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα της κτηνοτροφίας.

Όπως υπογραμμίζεται, η δημιουργία και λειτουργία μιας κτηνοτροφικής μονάδας απαιτεί χρόνια μέχρι να μπορέσει να παράγει προϊόντα, είτε πρόκειται για γάλα είτε για κρέας.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει επίσης ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας όσο και σε κομματικό επίπεδο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και έκτακτης συνεδρίασης, ανάλογα με την πορεία της κρίσης.