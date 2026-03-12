Τη θέση της Λευκωσίας ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται η πραγματική εικόνα της χώρας, εξέφρασε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε σχέση με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό, σημείωσε.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο και ερωτηθείς αν για τις επιπτώσεις στον τουρισμό από την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό φέρει ευθύνη και η Κυβέρνηση, λόγω των χειρισμών της, ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Τετάρτη με αρμόδιους φορείς του Τουρισμού η οποία, είπε, ήταν «πολύ παραγωγική», με ανταλλαγή απόψεων «σε μεγάλο επίπεδο, μια εκτενής συζήτηση».

Στην αναφορά που έγινε από δημοσιογράφο ότι διαψεύστηκε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι οι αρχικές αναφορές του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχαν επιβεβαιωθεί, «ούτε υπήρχε όποια τέτοια πληροφόρηση». «Τα δύο περιστατικά, η αναφορά του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου με το περιστατικό που σημειώθηκε το ίδιο βράδυ στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, είναι δύο εντελώς διαφορετικά περιστατικά», πρόσθεσε.

«Πέραν τούτου, νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς περιφερειακής κρίσης», συνέχισε ο Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι «οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως οφείλει κάθε πολιτεία, να λαμβάνει όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας αλλά και των πολιτών της». Και είναι εδώ που έχουν συνδράμει και έχουν ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, πρόσθεσε, «στους οποίους για ακόμα μια φορά εκφράζουμε τις ευχαριστίες και βεβαίως την ικανοποίηση για τον χρόνο αλλά και για την ανταπόκρισή τους».

Σημείωσε ότι αυτό που έχει αναφερθεί από πλευράς Κυβέρνησης, «και αυτό το οποίο νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό, είναι ότι έχει παρατηρηθεί κυρίως από διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, να παρουσιάζεται μια εικόνα με ένα υψηλό βαθμό υπερβολής ως προς την κατάσταση που επικρατεί, την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας». «Είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι, η κανονικότητα στη χώρα μας συνεχίζεται», είπε, σημειώνοντας ότι τα πτητικά προγράμματα της πλειοψηφίας των αεροπορικών εταιρειών έχουν αποκατασταθεί. «Η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά», είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η ταυτόχρονη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο, «με δηλώσεις, εκφράσεις αλληλεγγύης, συμπαράστασης και ταύτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν ένα, πέραν του ισχυρού συμβολισμού, και μια πολύ ισχυρή, ουσιαστική σημασία».

«Βεβαίως, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και αυτό το οποίο επικοινωνούμε σε κάθε δυνατή ευκαιρία είναι να παρουσιάζεται η πραγματική εικόνα της χώρας μας, μιας χώρας, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία η κανονικότητα συνεχίζεται και στην οποία τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει ένα κράτος σε αυτή την περιοχή εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης και ασφαλώς χωρίς υπερβολές και χωρίς ειδήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», είπε ακόμη. Επανέλαβε ότι αυτό αναφέρεται κυρίως ως προς τον τρόπο που διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό έγιναν με φόντο πολεμικό ελικόπτερο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «μια συνάντηση που γίνεται στην Αεροπορική Βάση, ακριβώς για να αξιολογηθεί το επίπεδο συντονισμού των προληπτικών αυτών μέτρων, γίνεται εκεί που είναι ο χώρος που διεξάγεται».

Σε ερώτηση αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθεί πλαφόν στη βενζίνη, όπως γίνεται σε άλλα κράτη της ΕΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης αξιολογεί όλα τα δεδομένα, τα οποία σαφώς θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις, οι οποίες διαφοροποιούνται όχι μέρα με τη μέρα, ενδεχομένως και ώρα με την ώρα». Γίνονται διάφορες αξιολογήσεις και σκέψεις, οι οποίες στον κατάλληλο χρόνο θα ανακοινωθούν, είπε.

Ερωτηθείς αν υπήρξε αίτημα από κάποιο κράτος σε σχέση με τον επαναπατρισμό υπηκόων τους από την περιοχή μέσω Κύπρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπήρξε, σημειώνοντας ότι μόλις ληφθεί επίσημο αίτημα αυτό θα δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ