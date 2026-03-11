Οι αποφάσεις μας οι οποίες και εφαρμόζονται οδήγησαν στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το θέμα των χρυσών διαβατηρίων, ανέφερε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, και κληθείς να σχολιάσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τερμάτισε τη διαδικασία για τα «χρυσά» διαβατήρια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χαίρομαι, γιατί οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αποφάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται, οδήγησαν σε αυτή την απόφαση που νομίζω στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα και σε σχέση με τις προθέσεις μας, αλλά και για την αναγνώριση της δουλειάς, των αποφάσεων, της πολιτικής μας βούλησης για το συγκεκριμένο θέμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».