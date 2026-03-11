Την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου και το ξεκαθάρισμα των πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού ζητά ο ΔΗΣΥ με την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου να κάνει λόγο για σύγχιση στην κυβέρνηση και για μια πολύ σοβαρή κρίση.

Σε διάσκεψη Τύπου, παρόντων συνεργατών της, η κ. Δημητρίου είπε ότι υπάρχουν αντιφατικές τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώνει ότι θα μιλήσει με την Πρόεδρο της ΕΕ για να διαφοροποιηθούν τα πρωτόκολλα, την Μαρία Παναγιώτου να δηλώνει στην Επιτροπή Γεωργίας χθες ότι δεν θα γίνουν θανατώσεις μη συμπτωματικών ζώων αλλά χθες το βράδυ ιδιοκτήτης φάρμας πήρε ένταλμα για θανάτωση των ζώων του.

«Σε μια υγειονομική και παραγωγική κρίση οι αντιφάσεις δεν είναι απλά λάθος. Υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και αποδυναμώνουν τη συμμόρφωση με τα ενδεικνυόμενα μέτρα», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Η κρίση, πρόσθεσε, αφορά όλους τους πολίτες, τους εργαζόμενους, την οικονομική αλυσίδα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και συνολικά την εικόνα του κράτους ως προς την ικανότητα του να προστατεύει την δημόσια και την παραγωγική σταθερότητα. Και μέχρι στιγμής, είπε, «αυτό που παρακολουθούμε είναι μια προσπάθεια μετακύλησης της ευθύνης. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα κενά, τις αστοχίες, τις καθυστερήσεις και την ασυνεννοησία. Και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η υπομονή έχει και τα όρια της».

Η κ. Δημητρίου υπενθύμισε ότι ο ΔΗΣΥ είχε προειδοποιήσει από τα τέλη Δεκεμβρίου αρχές Ιανουαρίου και είχε εισηγηθεί εφαρμόσιμα μέτρα και προτάσεις, αλλά δεν έγινε σχεδόν τίποτα. «Η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα», ανέφερε. Ως ΔΗΣΥ, είπε, μέσω των Ευρωβουλευτών τους έθεσαν το θέμα στο ΕΚ, η ίδια απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΡΡ.

Μίλησε επίσης για ομάδες εφόδου, λέγοντας ότι «ζούμε σε ένα ανύπαρκτο κράτος χωρίς κανόνες και νόμους» και πολιτικά παιχνίδια εις βάρος των κτηνοτρόφων λες «κι αυτό θα τους βοηθήσει ή συνιστά την οποιαδήποτε λύση».

Συμφωνα με την ίδια, «είναι πραγματικά εξοργιστικό. Είναι ντροπιαστικό, είναι και υποτιμητικό. Είναι ένα μνημείο αποτυχίας και ανευθυνότητας απέναντι στους κτηνοτρόφους μας και την κυπριακή οικονομία. Και εμείς δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι όταν η διαχείριση μιας κρίσης οδηγεί σε ένα τέτοιο χάος «η παραίτηση δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι επιτέλους ισχύει και δεν ισχύει με τα πρωτόκολλα κι αν ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, λέγοντας ότι θέση του ΔΗΣΥ είναι η θανάτωση μόνον των συμπτωματικών ζώων. «Δεύτερον, έστω και τώρα, ολιστικό σχέδιο διαχείρισης με σαφή ενημέρωση, συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδήγηση αυτών των ανθρώπων. Τρίτον, σύσταση επιτροπής με εμπειρογνώμονες και ειδικούς τόσο για την αντιμετώπιση του ζητήματος, μα κυρίως για τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν για τις οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις ή για ενδεχόμενο επηρεασμό των εμπορικών συναλλαγών».

Τέταρτο σημείο, είπε, σαφές πλάνο για τις αποζημιώσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Δημητρίου διερωτήθηκε η ίδια εάν όντως αναμένεται απάντηση από τις Βρυξέλλες κατά πόσο θα διαφοροποιηθούν τα πρωτόκολλα, τότε γιατί προχωρούν με τις θανατώσεις ζώων.

Η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, κτηνοτρόφοι που χάνουν τον κόπο και τη ζήση τους.



Ύψος ζημιάς

Σε ερώτηση για το ύψος της ζημιάς στον κτηνοτροφικό τομέα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι δεν μπορούν να το υπολογίσουν όσο δεν ξεκαθαρίζουν πόσες θα είναι οι θανατώσεις ζώων. Θα υπάρξουν, είπε, συνέπειες και στις εμπορικές συναλλαγές.

Ο ΓΓ του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 15.000 ζώα κι αναμένεται να «δολοφονηθούν» - όπως είπε – κι άλλες 15.000 ζώα σε 35 με 37 μονάδες όπου έχει εντοπιστεί ο ιός. Ο κ. Γιαπάνης ανέφερε επίσης ότι στην μονάδα που χθες δέχθηκε εντολή για θανάτωση εντοπίστηκαν μολυσμένα 15 ζώα στα 650 και «θα δολοφονηθούν και τα 650».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την σύσκεψη στο Προεδρικό την Κυριακή των οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Γιαπάνης είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τους ζήτησε χρόνο για να μιλήσει με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για κάποιες παρεκκλίσεις από τα πρωτόκολλα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. «Σήμερα είναι Τετάρτη. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε αν είναι σε επαφή. Ευελπιστούμε ότι θα βγει άσπρος καπνός. Αλλά αν δεν βγει άσπρος καπνός, θα μας πάρει και να μας σηκώσει όλους όσον αφορά την κτηνοτροφία», είπε.

Για το κόστος ο κ. Γιαπάνης είπε ότι ο Παναγροτικός υπολογίζει ότι θα είναι «εκατοντάδες εκατομμύρια», σημειώνοντας ότι τα 15.000 ζώα που θανατώθηκαν μέχρι σήμερα κοστίζουν έκαστο 500 ευρώ για να έρθουν στην Κύπρο.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Λάρνακας, Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι το κόμμα του είναι καθημερινά σε επαφή με τους κτηνοτρόφους και καταθέτει εισηγήσεις, μέτρα αλλά και ερωτήματα στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής. Ανέφερε επίσης ότι ο ιός υπάρχει στα κατεχόμενα και αν φέρουμε καινούργια ζώα με τον ιό να υπάρχει «στην πράσινη γραμμή, στο ένα χιλιόμετρο», θα ξανακυλήσουν.

Ο Μιχάλης Ππεκρής επικεφαλής του Χαρτοφυλακίου Γεωργίας του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής μόνο 4 χώρες απάντησαν ότι θα αποδεχθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά τις εξαγωγές χαλλουμιού κι άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων: η Ευρώπη, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Αγγλία. Άρα, πρόσθεσε, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και δεν είναι σίγουροι ότι οι υπεύθυνοι κατάλαβαν 100% την σοβαρότητα.

