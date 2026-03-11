Τη δεύτερη συνεδρίαση του μηχανισμού Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Πολιτικών Κρίσεων (IPCR) από την έναρξη της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή, συγκάλεσε την Τρίτη η Κυπριακή Προεδρία.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και τις υπηρεσίες της Κομισιόν, σχετικά με την κατάσταση επί του πεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης, στον αντίκτυπο της σύγκρουσης στους πληθυσμούς της περιοχής, καθώς και στη στήριξη που παρέχεται στους πληγέντες. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο έργο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών μελών που βρίσκονται στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η EEAS, η Κομισιόν και τα κράτη μέλη παρουσίασαν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της εξελισσόμενης κατάστασης και τους πιθανούς δευτερογενείς αντίκτυπους σε διάφορους τομείς. Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν η ενεργειακή τροφοδοσία και οι τιμές της ενέργειας, η μετανάστευση, οι μεταφορές, η χειραγώγηση ξένης πληροφόρησης και το περιβάλλον ασφάλειας, για το οποίο υπήρξε ενημέρωση και από την Europol.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη είχαν επίσης την ευκαιρία να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ανταλλάξουν πληροφορίες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας ανέφερε ότι η Προεδρία εξακολουθεί να εξετάζει την κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή σε διάφορα ευρωπαϊκά φόρουμ. Μεταξύ αυτών, σημείωσε, περιλαμβάνονται οι συνεδριάσεις του IPCR στις 3 και 10 Μαρτίου, έκτακτες συνεδριάσεις της ομάδας «Προξενικές υποθέσεις» (COCON), καθώς και συζητήσεις στο επίπεδο Μόνιμων Αντιπροσώπων, του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων.

Επισήμανε επίσης πως η Κυπριακή Προεδρία παραμένει έτοιμη να συγκαλέσει περαιτέρω συνεδριάσεις του IPCR, εφόσον κριθεί αναγκαίο και να συνεχίσει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός IPCR βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τον Οκτώβριο του 2023. Η Προεδρία έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί συνεδριάσεις όποτε το απαιτούν οι εξελίξεις. Η πρώτη συνεδρίαση του μηχανισμού μετά την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου.

Ο μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν για διάφορες κρίσεις, μεταξύ άλλων για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, για την πανδημία της COVID-19, καθώς και για τη μεταναστευτική κρίση.

