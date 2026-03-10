Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας προήδρευσε τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, της πρώτης συνεδρίας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τα Πυροβόλα Όπλα, στο πλαίσιο εξέτασης πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του Ποινικού Δικαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η προτεινόμενη Οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, μέσω εναρμόνισης των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων στα κράτη μέλη, καθώς και ενίσχυσης της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρεται, η προτεινόμενη νομοθεσία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην καταγραφή των σημάνσεων των όπλων, με στόχο τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Προστίθεται ότι η Οδηγία καλύπτει αδικήματα όπως η παράνομη διακίνηση και κατασκευή πυροβόλων όπλων, η παραποίηση ή αφαίρεση των σημάνσεών τους και η παράνομη κατοχή όπλων, βασικών εξαρτημάτων και πυρομαχικών.

Επιπλέον, εισάγει νέες ρυθμίσεις που αφορούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η παράνομη κατοχή ή διάδοση ψηφιακών σχεδίων (blueprints) για ιδιωτική κατασκευή όπλων.

Η Ομάδα Εργασίας προεδρεύεται από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Πρόεδρο την Ελένη Κουζούπη, Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α΄. Εθνικός Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας είναι ο Νικόλας Μακρίδης, ενώ εμπειρογνώμονας για το θέμα είναι ο Βασίλης Μπίσσας, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄.

Προστίθεται ότι στις εργασίες συμμετέχει επίσης η Αστυνομία Κύπρου, με την Ιωάννα Δημητρίου ως Αντιπρόεδρο και την Ελένη Κουντούρη ως Εθνική Αντιπρόσωπο εκ μέρους της Αστυνομίας Κύπρου.



Πηγή: ΚΥΠΕ