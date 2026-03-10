Η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας, σημείωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ευχαριστώντας την Προέδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για την τοποθέτησή της τη Δευτέρα με την οποία εκφράζει στήριξη προς την Κύπρο.

Αναφερόμενος στη δήλωση της από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, τη Δευτέρα ότι «η Κύπρος δεν είναι μόνη. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαριστεί την κ. Μέτσολα, «για το ισχυρό σας μήνυμα υποστήριξης προς την Κύπρο και τον λαό της», σημειώνοντας ότι είναι μια «σαφής έκφραση ενότητας και αλληλεγγύης στην ΕΕ».

Ευχαριστώντας την κ. Μέτσολα για τη μακροχρόνια φιλία και την υποστήριξή της προς την Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι, «η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας».

“Cyprus is not alone. The security of Cyprus is the security of the European Union.”



Thank you, @EP_President, for your strong message of support to Cyprus and its people.



A clear expression of EU unity and solidarity.



Dear Roberta, thank you for your longstanding friendship… pic.twitter.com/X3atD911eO — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 10, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ