"Είμαστε μαζί σας. Μπορείτε να βασίζεστε στη Γαλλία και στη φιλία μας", έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δευτέρα την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μακρόν απαντούσε σε ανάρτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Χ, ο οποίος ευχαριστούσε θερμά τον Γάλλο Πρόεδρο για την παρουσία του στην Κύπρο και τη συνεχή στήριξη της Γαλλίας στη χώρα μας.

Ο κ. Μακρόν επισκέφθηκε αργότερα τη Σούδα καθώς και το αεροπλανοφόρο Ντε Γκολ που πλέει ανοικτά της Κρήτης και αναμένεται στην περιοχή της Κύπρου.

Nous sommes ensemble. Vous pouvez compter sur la France et notre amitié.



Είμαστε μαζί σας. Μπορείτε να βασίζεστε στη Γαλλία και στη φιλία μας. https://t.co/nSEFEsveLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ