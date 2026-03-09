Η Ελλάδα θα βρίσκεται δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία «όποτε χρειαστεί», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης από τη φρεγάτα «Κίμων», κατά την παρουσία του στην Κύπρο, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, συνοδευόμενοι από τους Υπουργούς Άμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «κάναμε το καθήκον μας να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» και ευχαρίστησε «τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτήν τη σημαντική αποστολή».

Σημείωσε ακόμη την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέροντας ότι «δόθηκε εντολή και σε 5 ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει» και προσθέτοντας πως αυτό «κάτι λέει για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού Ναυτικού».

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί», ενώ σημείωσε ότι «δεν το περιμέναμε όταν παραλαμβάναμε με τον κ. κυβερνήτη, τον «Κίμωνα», ότι τόσο γρήγορα θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε όποτε χρειαστεί».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την παρουσία του στην Κύπρο, λέγοντας ότι «με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού και την παρουσία σας στην Κύπρο γράφετε ιστορία».

Πρόσθεσε ότι «ο κυπριακός λαός και η επίσημη πολιτεία σάς ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατεύσετε την Κυπριακή Δημοκρατία».

Πηγή: ΚΥΠΕ