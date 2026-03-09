Η συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, τονίστηκε σε σημερινή συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους, ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι η ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Πολιτείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συνάντηση, η Αρχή ενημέρωσε τον Υπουργό για τις εργασίες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται αναφορικά με την έκδοση Πιστοποιητικών Ασφαλείας για τα ποδοσφαιρικά στάδια και τις κλειστές αίθουσες αθλοπαιδιών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή αγώνων, καθώς και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη όσον αφορά τις υποδομές και τα συστήματα ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιτήρησης (CCTV), της κάρτας φιλάθλου και της συνεργασίας της Αρχής με την Αστυνομία για την επιτήρηση και τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων στα στάδια.

Παράλληλα, συζητήθηκαν εισηγήσεις της Αρχής για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανεξάρτητης λειτουργίας της, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους.

Όπως ανέφερε, η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και η αποτελεσματική συνεργασία όλων των αρμόδιων αρχών είναι καθοριστικής σημασίας ώστε οι φίλαθλοι να μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ