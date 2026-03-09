Επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα του αφθώδους πυρετού, μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό, όπου, όπως δήλωσε "καταλήξαμε σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες".

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους, κατά την προσέλευσή του στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας για να παραστεί σε εκδήλωση, εάν έχει μιλήσει με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα του αφθώδους πυρετού, ο Πρόεδρος είπε ότι "είμαστε ήδη σε επαφή με την Επιτροπή, θα μιλήσω και με την Πρόεδρο της Επιτροπής όπως ανέφερα και χθες, με στόχο να βρούμε - στη βάση και της χθεσινής μας πολύ καλής συναντησης, όπου καταλήξαμε σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα προχωρήσουμε, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και σχετική επαφή με την Πρόεδρο της Επιτροπής".

Πηγή: ΚΥΠΕ