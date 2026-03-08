Ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβούν στην Κύπρο, επιβεβαίωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα μεταβούν στην Κύπρο, είπε ότι «είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σε διαρκή, συνεχή συντονισμό με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών μελών αλλά και κρατών της περιοχής και ιδιαίτερα με την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπως και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Στο πλαίσιο αυτού του διαρκούς στενού συντονισμού προγραμματίζεται για αύριο μια ολιγόωρη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να γίνει μια ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων αλλά και του υψηλού επιπέδου συντονισμού των τριών χωρών και με την προσθήκη της Ιταλίας με την άφιξη της φρεγάτας που θα έρθει, στα αυξημένα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με τη συνδρομή αυτών των κρατών, τα οποία ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά».

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της ταυτόχρονης επίσκεψης.