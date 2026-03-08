Η Κυπριακή Δημοκρατία, θέλει να λειτουργήσει ως φορέας σταθερότητας και ασφάλειας στη περιοχή, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, ανέφερε την Κυριακή ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, προσθέτοντας πως αυτή η υπεύθυνη επιλογή υπηρετεί τα ζωτικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την απαλλαγή από τα δεινά της παράνομης κατοχής.

Σε επιμνημόσυνο λόγο του στο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Μιχαήλ Φτωχού που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στα Πάνω Λεύκαρα, ο κ. Αντωνίου είπε πως «μισό και πλέον αιώνα μετά την κυπριακή τραγωδία, το χρέος παραμένει αμετάβλητο. Οφείλουμε να εργαστούμε για την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της πλήρους ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, να τη δούμε ελεύθερη και επανενωμένη, ώστε να την παραδώσουμε στα παιδιά μας, χωρίς στρατό κατοχής και συρματοπλέγματα».

Για να δώσουμε, συνέχισε «την ευκαιρία στη νέα γενιά να ζήσει σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. H γεωγραφία έταξε την Κύπρο να βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις, όπως η νέα κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα».

Πρόσθεσε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό οι δυνάμεις Ασφαλείας και οι υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας σε απόλυτο συντονισμό και τακτική επαφή με όλους τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τρίτα κράτη».

Όπως είπε ο κ. Αντωνίου «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Κυπριακή Δημοκρατία, θέλει να λειτουργήσει ως φορέας σταθερότητας και ασφάλειας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Αυτή είναι μια υπεύθυνη επιλογή που υπηρετεί τα ζωτικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πρώτιστο στόχο, την απαλλαγή από τα δεινά της παράνομης κατοχής».

Αυτό, σημείωσε «είναι και το χρέος μας έναντι του Μιχαήλ Φτωχού και όλων όσοι πρόσφεραν τη ζωή τους, για την ελευθερία και τη Δημοκρατία».

Αναφερόμενος στον Μιχαήλ Φτωχό, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ήταν ένας ενάρετος άνθρωπος, φιλήσυχος οικογενειάρχης και νομιμόφρονας πολίτης, «ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του την προσήλωσή του στα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Υπήρξε από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59 και λόγω του ήθους και του άμεμπτου χαρακτήρα του, τού ανατέθηκαν απαιτητικά οργανωτικά καθήκοντα, καθώς ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες και τις επαφές διάφορων ομάδων με υψηλόβαθμα στελέχη της Οργάνωσης».

Γι’ αυτή του την προσφορά, συνέχισε «τιμήθηκε μετά θάνατον, μαζί με άλλους αγωνιστές, από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και από διάφορους άλλους φορείς και οργανωμένα σύνολα».

