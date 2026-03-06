Η Κύπρος πρέπει να είναι γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας, δεν πρέπει να εμπλέκεται σε πολεμικές συγκρούσεις ούτε να μετατρέπεται σε ορμητήριο στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφερε την Παρασκευή το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας πως ο τόπος έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τον πόλεμο, την κατοχή και τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση προς τιμήν των Αντιστασιακών που πραγματοποιήθηκε στον Κόρνο, ο κ. Στεφάνου είπε πως «έχουμε βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που, με κίνδυνο ακόμη και της ζωής τους, στάθηκαν απέναντι στον φασισμό και υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία και την Ελευθερία στον τόπο μας».

Πρόσθεσε πως «52 χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα, του πραξικοπήματος της χούντας και της ΕΟΚΑ Β’, καθώς και της τουρκικής εισβολής, η ανάγκη να λέμε 'Δεν ξεχνώ την προδοσία, το έγκλημα, την εισβολή, την κατοχή' είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το σύνθημα αυτό πρέπει να γίνει γνώση, συνείδηση και οδηγός για το μέλλον» είπε και σημείωσε ότι «μισό αιώνα μετά, και ενώ ο κίνδυνος της οριστικής απώλειας των κατεχόμενων εδαφών παραμένει, οφείλουμε να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να προβάλλουμε την ιστορική αλήθεια».

Όπως είπε ο κ. Στεφάνου, «ο εθνικισμός, ο σοβινισμός και η μισαλλοδοξία υπονόμευσαν τα θεμέλια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησαν στην καταστροφή. Το ίδιο συνέβη και με τις ανέφικτες επιδιώξεις και τις αυταπάτες που καλλιέργησαν φανατισμό και μίσος και το τίμημα το πλήρωσε -και το πληρώνει ακόμα ολόκληρος ο λαός της Κύπρου, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι».

Πενήντα και πλέον χρόνια μετά το 1974, συνέχισε, «οι πληγές εκείνων των γεγονότων παραμένουν ανοιχτές και η τουρκική κατοχή συνεχίζει να απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια του τόπου μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ρεαλισμός, ο οποίος να στηρίζεται σε αρχές».

Σημείωσε ακόμα ότι «μέσα στο σημερινό αδιέξοδο, είναι αναγκαίο να αναληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις και αξιοποιώντας το Πλαίσιο Γκουτέρες. Η στασιμότητα και η πάροδος του χρόνου παγιώνουν τα δεδομένα της διχοτόμησης και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την προοπτική λύσης και το στάτους κβο προκαλεί μεγάλους κινδύνους για τη χώρα μας, κίνδυνοι, που» όπως είπε «γίνονται ακόμα πιο μεγάλοι εξαιτίας του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην περιοχή μας. Έναν πόλεμο που άρχισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και έχει κλιμακωθεί από τα κτυπήματα του Ιράν σε χώρες της περιοχής».

Αναφερόμενος στους κινδύνους είπε ότι «αυτοί προέρχονται από την παρουσία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη όπως τερματιστεί η παρουσία της στο έδαφος της χώρας μας. Ακόμα είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις πολιτικές παραβίασης του διεθνούς δικαίου και παραγκωνισμού του ΟΗΕ, πολιτικές που επί των ημερών του Τράμπ έχουν γίνει η καθημερινότητα της πολιτικής των ΗΠΑ».

Αφού ανέφερε ότι «το διεθνές δίκαιο είναι η δύναμή μας και σε αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι χωρίς επιλεκτικές προσεγγίσεις και αμφισημίες» ο Στέφανος Στεφάνου πρόσθεσε πως «για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν πρέπει να είναι δογματική και μονοδιάστατη, ούτε και να μας προσδένει στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γιατί αυτό -όπως αποδείχθηκε και τώρα- μάς εκθέτει σε κινδύνους που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε».

Αναφερόμενος στη θέση του ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας είπε πως «είναι ξεκάθαρη και διαχρονική. Η Κύπρος δεν πρέπει να εμπλέκεται σε πολεμικές συγκρούσεις ούτε να μετατρέπεται σε ορμητήριο στρατιωτικών επιχειρήσεων» είπε και πρόσθεσε ότι «ο τόπος μας έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τον πόλεμο, την κατοχή και τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει μέρος νέων επικίνδυνων σχεδιασμών», σημείωσε.

Αφού είπε ότι «γι’ αυτό απαιτείται υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σταθερή προσήλωση σε μια πολιτική που θα διασφαλίζει ότι η Κύπρος παραμένει δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή» ο κ. Στεφάνου πρόσθεσε ότι «οφείλουμε να εργαστούμε ώστε η χώρα μας να μην μετατρέπεται σε στόχο εξαιτίας στρατιωτικών επιχειρήσεων τρίτων. Η Κύπρος πρέπει να είναι γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας, όχι μέρος πολεμικών συγκρούσεων», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ