Επιστράφηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας από τη Νομική Υπηρεσία, με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο, ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και σχετίζεται με καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Νομική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται πως ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία στις 26 Φεβρουαρίου και αφού μελετήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιστράφηκε στην Αστυνομία με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασίας, λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας αξιολόγησε το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, και κατόπιν τούτου λήφθηκαν οι σχετικές οδηγίες στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφού κατά τη μελέτη του φακέλου κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια πρόσθετων ανακριτικών ενεργειών από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ ο φάκελος της υπόθεσης έχει παραληφθεί ή από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα. Σημειώνεται ότι ο κ. Φαίδωνος έχει ήδη μεταβεί για κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου είχε κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης και απορρίπτοντας τις κατηγορίες εναντίον του.

Πηγή: ΚΥΠΕ