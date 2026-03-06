Για παραπληροφόρηση σε σχέση με τη λειτουργία των λιμανιών και των αεροδρομίων της Κύπρου έκανε λόγο ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, υπογραμμίζοντας πως όλα λειτουργούν κανονικά και «η οικονομία μας δεν θα κρατηθεί όμηρος από αυτή τη σύγκρουση».

Ο Αλέξης Βαφεάδης επισκέφθηκε, το πρωί της Παρασκευής, τo τερματικό γενικού φορτίου και κρουαζιέρων της DP World Limassol και το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων της Eurogate Container Limassol, με στόχο, όπως είπε, να διαπιστώσει ότι οι εργασίες στο λιμάνι Λεμεσού δεν έχουν σταματήσει.

«Η οποιαδήποτε αναφορά ότι έχει σταματήσει το λιμάνι είναι παραπληροφόρηση και δεν ευσταθεί», σημείωσε και τόνισε πως «η παραπληροφόρηση καταλήγει σε μια αρνητική επίδραση για την οικονομία της Κύπρου και για τους εργαζόμενους εδώ στο λιμάνι και όλες τις δραστηριότητες».

Τα λιμάνια μας είναι ανοικτά, λειτουργούν κανονικά, δεν έχουν σταματήσει καθόλου, όπως ούτε τα αεροδρόμια μας έχουν κλείσει, τόνισε ο κ.Βαφεάδης, προσθέτοντας πως «ο εναέριος μας χώρος είναι συνεχώς ανοικτός, παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις».

Παράλληλα διαμήνυσε πως «η χώρα μας δεν θα είναι μέρος αυτής της σύγκρουσης και η οικονομία μας δεν θα κρατηθεί όμηρος από αυτή τη σύγκρουση». «Εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά να λειτουργούμε σαν οικονομία και σας ένας πολύτιμος σύμμαχος και σαν μέρος της λύσης, όπως λέει ο ΠτΔ, παρά του προβλήματος», συμπλήρωσε.

Με αφορμή την παρουσία του στην αποθήκη της DP World Limassol, όπου φυλάσσεται ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως «εμείς επικεντρωνόμαστε στον ανθρωπιστικό μας ρόλο και συνεχίζουμε τις δραστηριότητες μας για να παρέχουμε αυτήν την πολύτιμη βοήθεια, σε όλες τις περιοχές που το χρειάζονται».

«Γύρω μας όλα αυτά είναι μέρος των προμηθειών που θα σταλούν στη Γάζα, έχουμε σπιτάκια τα οποία συναρμολογούνται για τους κατοίκους της Γάζας, πιο κάτω έχουμε κρεβάτια, φαγητό και άλλα αναλώσιμα, που μετακινούνται καθημερινά», ανέφερε και σημείωσε ότι «αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το ρόλο, γι αυτό είναι πολύ σημαντικός για εμάς».

Σε παρατήρηση ότι το 90% των προϊόντων φτάνουν στην Κύπρο δια θαλάσσης και κατά πόσο οι εξελίξεις στο στενό του Ορμούζ θα επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ο Αλέξης Βαφεάδης δήλωσε πως η κατάσταση βρίσκεται υπό παρακολούθηση, «τη διαχειριζόμαστε και θα δούμε τι σημαίνει για την Κύπρο».

Σημείωσε ότι «εμείς προβλέπουμε ότι το χειρότερο σενάριο είναι να επαναληφθεί αυτό που είχαμε πριν ένα περίπου χρόνο όταν όλα τα εμπορεύματα έφταναν μέσω των στενών του Γιβραλτάρ. Αυτό δεν είναι επιθυμητό αλλά δεν έχει ακόμη εξελίχθη αυτό το σενάριο και το παρακολουθούμε».

Ερωτηθείς κατά πόσο πλοία επέλεξαν άλλα λιμάνια αντί της Λεμεσού, ανέφερε πως δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη και υπέδειξε πως «τις τελευταίες 4-5 μέρες είχαμε 50 αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων στο λιμάνι, όπως είναι μια κανονική δραστηριότητα».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol, Simon Pitout, τόνισε ότι το λιμάνι της Λεμεσού παραμένει ανοικτό και πλήρως λειτουργικό.

«Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην Κύπρο και ιδιαίτερα στο λιμάνι», είπε και σημείωσε ότι το λιμάνι αποτελεί ζωτικής σημασίας εθνική υποδομή.

Εμείς, συνέχισε, «είμαστε ανοικτοί, εξυπηρετώντας την τοπική οικονομία χωρίς διακοπή», ενώ ευχαρίστησε την ομάδα του και τις αρμόδιες Αρχές «που συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν στην παροχή ασφαλών εγκαταστάσεων και απρόσκοπτης, συνεχιζόμενης και αποτελεσματικής λειτουργίας».

Ερωτηθείς για τα μέτρα ασφαλείας, διαβεβαίωσε ότι, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων και άλλες Αρχές ασφαλείας, «το λιμάνι παραμένει ασφαλές χωρίς να διακυβεύονται οι δραστηριότητές μας, και θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε, τόσο στην ασφάλεια, όσο και στη συνεχή διασφάλιση ότι προσφέρουμε στους πελάτες μας απρόσκοπτες λειτουργίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ