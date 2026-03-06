Κατοίκους Ακρωτηρίου που διαμένουν σε τρία ξενοδοχεία της Λεμεσού επισκέφθηκε, το πρωί της Παρασκευής, ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης, διαβεβαιώνοντας ότι το κράτος και η πολιτεία είναι δίπλα τους και πρώτο μέλημα του είναι η ασφάλεια του κράτους και η σωματική ακεραιότητα και υγεία των κατοίκων. Παράλληλα υπέδειξε πως συνεχώς αξιολογείται η κατάσταση και το απόγευμα αναμένονται ανακοινώσεις γύρω από την επιστροφή των κατοίκων και των παιδιών στα σχολεία.

Συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου, Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Πολιτικό Διοικητή των ΒΒ, Γιώργο Κιτέος, μέλη της Πολιτικής Άμυνας και του Ερυθρού Σταυρού, που έδωσαν παιχνίδια στα παιδιά, ο κ. Χαρτσιώτης συνομίλησε με τις οικογένειες και τις ευάλωτες ομάδες που φιλοξενούνται στα τρία ξενοδοχεία, που συνολικά αριθμούν 140 άτομα.

Σε δηλώσεις του, ευχαρίστησε, εκ μέρους της Προεδρίας, τους κατοίκους για την κατανόηση που επιδεικνύουν, όπως είπε και τόνισε πως «πρώτος στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του κράτους και την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ευαίσθητη περιοχή πέριξ των ΒΒ».

«Η επίσκεψη μου σήμερα είχε σκοπό να τους ευχαριστήσω, να τους πω ότι το κράτος και η πολιτεία είναι δίπλα τους και να επαναλάβω ότι ο λόγος για τον οποίον βρίσκονται σήμερα στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, δεν είναι άλλος παρά η εξασφάλιση της ασφάλειας των ιδίων, των οικογενειών τους, των παιδιών, των ευάλωτων ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτά τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία», συμπλήρωσε.

Λέγοντας ότι είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους και να ενημερωθεί για θέματα που αντιμετωπίζουν, ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι «φεύγω πραγματικά με ένα αίσθημα ικανοποίησης ότι το κράτος μπόρεσε, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να προσφέρει τα άκρως απαραίτητα - όχι όλα - αλλά τα άκρως απαραίτητα, τα οποία εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπέστατη διαβίωση στους συγκεκριμένους χώρους και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει από πλευράς πολιτείας θα το πράξουμε άμεσα».

Ερωτηθείς ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο που κατέγραψε, ανέφερε πως «τα θέματα που αντιμετωπίζουν είναι απόλυτα φυσιολογικά και θα τα αντιμετώπιζε ο καθένας μας, ενώ το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι είναι μακριά από τα σπίτια τους».

Εξήγησα, συνέχισε, «ότι καθημερινά γίνεται μια αξιολόγηση κινδύνου γενικότερα της περιοχής, με βάση όλα τα δεδομένα, τα οποία αφορούν την περιοχή μας και εύχομαι, το συντομότερο, οι συνθήκες να είναι τέτοιες που θα επιτρέψουν στα άτομα τούτα, που λογικά διακατέχονται από μια ανησυχία, να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να επανέλθουμε όλοι σε μια φυσιολογική, ομαλή ζωή, όπως την ξέραμε πριν από δέκα μέρες».

Σε ερώτηση κατά θα παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα η απόφαση για εκκένωση Ακρωτηρίου, ώστε να συμπέσει με την απόφαση των Βάσεων για επιστροφή του προσωπικού και των οικογενειών τους, ο κ. Χαρτσιώτης δήλωσε πως «όντως φαίνεται ότι οι ΒΒ έχουν αποφασίσει αυτό που λέτε και εσείς».

«Αξιολογούμε και εμείς, ως Κυπριακή Δημοκρατία, όλα τα δεδομένα. Γίνεται σε καθημερινή και συχνή φάση σχετική αξιολόγηση κινδύνου και μέχρι το απόγευμα θα μπορέσουμε να δώσουμε ασφαλείς πληροφορίες και για το κομμάτι αυτό όπως και για τα υπόλοιπα, είτε αφορά στα σχολεία, είτε οτιδήποτε άλλο», κατέληξε στη δήλωση του ο Επίτροπος Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ