H προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακές υποθέσεις, η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία των δικηγόρων στην Ευρώπη είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαιοσύνης), που πραγματοποιείται την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Στόχος είναι η γενική προσέγγιση για την προστασία ευάλωτων ενηλίκων στην ΕΕ είπε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης.

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Ιωαννίδης, ανέφερε ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται αρκετά σημαντικά ζητήματα. Αναφορικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων είπε ότι στόχος είναι η επίτευξη γενικής προσέγγισης στο συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας ότι, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πληθυσμός γηράσκει, καθίσταται αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι άτομα που δεν είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζονται πλήρως τις υποθέσεις τους, θα μπορούν να λαμβάνουν προστασία και υποστήριξη σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι το ζήτημα αφορά άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες και αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. Όπως πρόσθεσε, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί ένα κείμενο το οποίο, όπως εκτιμάται, μπορεί να εγκριθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση, προκειμένου να προχωρήσει ο σχετικός νομοθετικός φάκελος.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τον Κανονισμό για την προστασία των ενηλίκων. Ο κανονισμός διασφαλίζει τα δικαιώματα των ενηλίκων που αδυνατούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους (π.χ. λόγω νόσου Αλτσχάιμερ ή άλλου προβλήματος υγείας) σε διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις, όπως η πώληση περιουσίας.

Παράλληλα, το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει, ως συνήθως, συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα που διαπράττονται στην Ουκρανία και η Κυπριακή Προεδρία θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Οι Υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν τα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν συνέχεια της ετήσιας έκθεσης της Κομισιόν για το έτος 2025 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη και επικεντρώνονται στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και άλλων συμφεροντούχων (π.χ. οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών) με σκοπό την ενίσχυση του Χάρτη.

Επιπλέον, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ανεξαρτησία των δικηγόρων στην Ευρώπη, τον ρόλο της ΕΕ και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για το ζήτημα των μελών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίοι, αν και φυλακισμένοι, εξακολουθούν να διευθύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ