Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε δήλωσή της ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη, αλλά όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, σημειώνονται την άποψη ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ενότητα λόγων και πράξεων.

Σε δήλωση την Πέμπτη για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών προσθέτει ότι παρόλα ταύτα κάθε απαιτούμενο μέτρο ειδικά για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας κρίνεται ως απαραίτητο.

Δηλώντας ότι ο ΔΗΣΥ είναι έτοιμος να στηρίξει κάθε υπεύθυνη πρωτοβουλία που θα συμβάλει στη σταθερότητα της χώρας και στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αλλά και να παρέμβει με εισηγήσεις για αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων, πρόσθεσε ότι αυτό το μήνυμα μετέφερε την Πέμπτη και προσωπικά στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφέρει περαιτέρω ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα το χτύπημα που σημειώθηκε στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, δικαιολογημένα δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αμηχανίας, διατυπώνοντας την πεποίθηση ότι σε τέτοιες στιγμές εκείνο που απαιτείται από όλους είναι ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

"Η Κύπρος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή και η ασφάλεια της πατρίδας μας και των πολιτών πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα", πρόσθεσε.

"Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνουμε ξανά με τον πλέον θετικό τρόπο την άμεση και αποφασιστική στήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τους εθνικούς και ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών αλλά και τη στήριξη από χώρες συμμάχους ως απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνεργασίας, αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής με σαφή δυτικό προσανατολισμό που όχι μόνο χρειάζεται να συνεχιστεί αλλά και να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα", συνέχισε.

Εκφράζοντας λύπη και απογοήτευση που παρατηρεί τοποθετήσεις στελεχών και ειδικά του ΑΚΕΛ, να επιχειρούν να υποβαθμίσουν ή να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τη σημαντικότητα αυτής της απόφασης και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις με απαξιωτικές και προσβλητικές αναφορές κατά της Ελλάδας, συμπληρώνει ότι η ουδετερότητα, οι ιδεολογικές αγκυλώσεις και η διαφοροποίηση από την ενιαία στρατηγική της πατρίδας μας, μόνο επιζήμια μπορεί να είναι σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία.

