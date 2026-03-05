Με 40 ψήφους υπέρ και 8 κατά η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) για το 2026, ύψους €5.654.590. Κατά ψήφισαν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ, καθώς και οι Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Παύλος Μυλωνάς, Κωστής Ευσταθίου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Ζαχαρίας Κουλίας.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικά έσοδα και δαπάνες €5.654.590 για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, αρκετοί βουλευτές άσκησαν κριτική στη λειτουργία του ΟΝΕΚ και στον τρόπο χρηματοδότησης των κομματικών νεολαιών.

Ο Σωτήρης Ιωάννου, βουλευτής του ΕΛΑΜ δήλωσε ότι το κόμμα του καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός έχει μετατραπεί σε «τράπεζα χρηματοδότησης κομματικών νεολαιών», αναφέροντας συγκεκριμένα ποσά που, όπως είπε, κατευθύνονται σε οργανώσεις όπως η ΕΔΟΝ, η ΝΕΔΗΣΥ, η ΝΕΔΗΚ και η νεολαία της ΕΔΕΚ. Μίλησε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως ανέφερε, μέλη κομματικών νεολαιών συμμετέχουν και στη διαδικασία έγκρισης των κονδυλίων.

Ο βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι τα προβλήματα του οργανισμού προκύπτουν από τον ίδιο τον νόμο που τον διέπει, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση κομματικών νεολαιών προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο. Κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το μοντέλο λειτουργίας ώστε να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες.

Ο Παύλος Μυλωνάς, βουλευτής του ΔΗΚΟ έκανε λόγο για σύγκρουση συμφερόντων και διερωτήθηκε γιατί χρειάζεται συμβούλιο νεολαίας όταν υπάρχουν άλλες σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε επίσης σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν στον οργανισμό.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης, βουλευτής ης ΔΗΠΑ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου στα προγράμματα του ΟΝΕΚ και στον τρόπο αξιοποίησης των χορηγιών προς τις κομματικές νεολαίες. Σημείωσε ότι ο οργανισμός πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα κονδύλια και να αναπτύξει προγράμματα και για την ύπαιθρο.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης, βουλευτής ου ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για τα προβλήματα που προέκυψαν στον οργανισμό, κάνοντας λόγο για πραγματικά σκάνδαλα που επιχειρείται να αποσιωπηθούν. Υπενθύμισε ότι η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται από την κυβέρνηση και κατηγόρησε το Προεδρικό ότι υπονομεύει τον οργανισμό. Είπε επίσης ότι εκκρεμεί μεταξύ άλλων και η υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη.

Ο Γιώργος Καρούλλας, βουλευτής ου ΔΗΣΥ δήλωσε ότι το κόμμα του στηρίζει τον προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι οργανωμένες νεολαίες αποτελούν κύτταρα της δημοκρατίας και πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες στον οργανισμό και τάχθηκε υπέρ του εκσυγχρονισμού του.

Ο βουλευτής Αμμοχώστου Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει, σημειώνοντας ότι ο ΟΝΕΚ αποτελεί βασικό εργαλείο της πολιτείας για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου χαρακτήρισε ανησυχητική τη σημερινή εικόνα του οργανισμού, υποστηρίζοντας ότι παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες, όπως συμβαίνει και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς. Τόνισε ότι τα χρήματα των πολιτών δεν αξιοποιούνται σωστά και άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του οργανισμού μέχρι να διασφαλιστεί χρηστή διοίκηση.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, βουλευτής Χρίστος Χρίστου εξέφρασε απορίες για αναφορές που έγιναν από πλευράς ΑΚΕΛ, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει η νεολαία του ΑΚΕΛ σημαντικά κονδύλια, ενώ το ΕΛΑΜ παρουσιάζεται ως κυβερνών κόμμα. Υποστήριξε επίσης ότι το κόμμα του δεν εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.

Στην τοποθέτησή του ο Χρίστος Χριστοφίδης απάντησε ότι η ΕΔΟΝ εκπροσωπείται με ένα μόνο μέλος στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο και κατηγόρησε το ΕΛΑΜ ότι επιχειρεί να καλύψει τα προβλήματα του οργανισμού, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει εξυπηρετήσεις απευθείας από το Προεδρικό.

Διαβάστε επίσης: ΚΕ: «Περιστατικό σημαίνει ότι υπάρχει αντικείμενο που έχει κατεύθυνση τις ΒΒ»

Πηγή: ΚΥΠΕ