«H Ελλάδα στηρίζει απόλυτα την Κύπρο», διεμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι το σημερινό Συμβούλιο διεξάγεται σε μια «ιδιαίτερη περίσταση, καθώς έχουμε να συζητήσουμε την κρίση στο Ιράν και να αποτιμήσουμε την τυχόν επιρροή στο κομμάτι των μεταναστευτικών ροών» και πρόσθεσε ότι «ως Ελλάδα στηρίζουμε απόλυτα την Κύπρο».

Παράλληλα, στο Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί η αύξηση των επιστροφών. Όπως είπε, ο Θ. Πλεύρης, «προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, θα πρέπει να αυξήσουμε τις επιστροφές και να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι ελκυστικός χώρος για κάποιον που δεν δικαιούται άσυλο». Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι «είμαστε πολύ κοντά στην εφαρμογή του Συμφώνου -όλες οι χώρες προετοιμαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η ομαλή λειτουργία του απαιτεί και τον κανονισμό των επιστροφών, ο οποίος ορίζει τα λεγόμενα "Return hubs" (κόμβους επιστροφών), τα οποία για την Ελλάδα αποτελούν προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ