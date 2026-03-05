Στην κοινή διαπίστωση των κοινωνικών εταίρων ότι σε αυτές τις στιγμές, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, σημαντική ασπίδα προστασίας αποτελούν η εθνική συνοχή και ο αποδεδειγμένα ενωμένος κοινωνικός ιστός, με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, αναφέρθηκε την Πέμπτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, της οποίας προήδρευσε στο Υπουργείο Εργασίας.

Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, πριν την έναρξη της συνεδρίας και της εξέτασης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, αφιέρωσε "κάποιο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και την Κυπριακή Δημοκρατία".

Ανέφερε ότι «το Σώμα ομόφωνα χαιρέτισε την ψύχραιμη, αποφασιστική και υπεύθυνη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, η οποία κινητοποίησε άμεσα διπλωματικά και αμυντικά μέσα τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα τηρεί ενήμερους τους πολίτες με νηφαλιότητα και διαφάνεια».

«Όταν για τα μεγάλα (θέματα) υπάρχει ομοψυχία είναι και πιο εύκολο να προχωρήσουν και τα πιο μικρά που είναι τα θέματα που έχουμε στην ατζέντα», κατέληξε ο Υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ