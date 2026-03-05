Ο Υπουργός Άμυνας συναντήθηκε σήμερα με τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας John Healey, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για την κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην Κυπριακή Δημοκρατία και εκφράστηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης επισημάνθηκε από τον κ. Πάλμα η σταθερή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ειρηνική επίλυση των διαφορών και διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.