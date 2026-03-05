Μήνυμα στήριξης προς τους Τουρκοκύπριους εξέπεμψε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό τους και παραμένει ο βασικός τους υποστηρικτής.

Πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ αναφέρονται στο ψευδοκράτος, λέγοντας ότι η Τουρκία «όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα βρίσκεται στο πλευρό της τδβκ και τη στηρίζει». Το ΥΠΑΜ της Τουρκίας αναφέρει επίσης ότι η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που, όπως αναφέρει, απορρέουν από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης, απέναντι σε ενέργειες που κατά την τουρκική πλευρά απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και να στηρίξει τη σταθερότητα στο νησί.

Πηγή: ΚΥΠΕ