Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μια εμβληματική κοινωνική μεταρρύθμιση που ενισχύει το Κράτος Πρόνοιας και αναβαθμίζει ολιστικά το πλαίσιο στήριξης των ατόμων με αναπηρίες, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «¨σήμερα λαμβάνουμε μια πολύ σημαντική απόφαση, αφού για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας θεσπίζεται ενιαίο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση Ατόμων με Αναπηρίες.

Η σημερινή απόφαση συνιστά μια εμβληματική κοινωνική μεταρρύθμιση που ενισχύει ουσιαστικά το Κράτος Πρόνοιας στη χώρα μας και αναβαθμίζει ολιστικά το πλαίσιο στήριξης των ατόμων με αναπηρίες.

Βασικός πυλώνας, βασική συνιστώσα της σημερινής μας απόφασης είναι η ανεξάρτητη διαβίωση, με αποσύνδεση των παροχών από εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με σοβαρές αναπηρίες, ενισχύοντας ουσιαστικά, ανάμεσα σε άλλα, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους.

Η πολιτική μας βούληση αποτυπώνεται και δημοσιονομικά. Έχουν προβλεφθεί 106 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία 2026 έως 2028. Και είναι αυτή η υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών που μας επιτρέπει να επενδύουμε στο κράτος πρόνοιας όπως και σε άλλους τομείς.

Με πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η Βουλή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της σύντομα ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών, ευελπιστούμε επενδύοντας και στην κοινωνική ευαισθησία του Προέδρου της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Πρόνοιας, κ. Καυκαλιά, ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι διαβουλεύσεις και θα πετύχουμε την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Παράλληλα, και είναι σχετικό με τη σημερινή μας απόφαση, είχα τις προηγούμενες μέρες την πρώτη συνάντηση με την Κοινωνική Συμμαχία Πολιτών, η οποία συστάθηκε πρόσφατα και στην οποία συμμετέχουν η ΚΥΣΟΑ, η ΟΣΑΚ και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας. Η συνεργασία όλων μας με την Κοινωνική Συμμαχία Πολιτών θέλω να είναι ουσιαστική και συστηματική. Από δικής μου πλευράς, έχουμε συμφωνήσει ότι θα πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, μέσω ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού συνεργασίας.

Σας καλώ όλους, γιατί αφορά όλα τα Υπουργεία οριζόντια, να πράξετε το ίδιο. Είναι Συνεργάτες και Συνοδοιπόροι μας στην προσπάθεια που καταβάλλουμε μέσα στο πλαίσιο και της ιδεολογικοπολιτικής μας προσέγγισης, του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.

Την ίδια στιγμή, για να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, υιοθετούμε και την εισήγηση της ΚΥΣΟΑ, σας καλώ να ορίσετε Λειτουργούς Προσβασιμότητας στο Υπουργείο/Υφυπουργείο σας, που θα αποτελούν, ανάμεσα σε άλλα, και τα Σημεία Επαφής ανά πάσα στιγμή με την Κοινωνική Συμμαχία, για θέματα που αφορούν το Υπουργείο/Υφυπουργείο σας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά και ως ένδειξη της πολιτικής μας βούλησης για ισχυρό Κράτος Πρόνοιας, αποφασίζουμε επίσης τη διάθεση των πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς για την αερομεταφορά ασθενών που χρήζουν άμεσης μεταμόσχευσης, καθώς και για τη μεταφορά μοσχευμάτων εκεί και όπου αυτό απαιτείται. Και στα πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβάνεται και το προεδρικό αεροσκάφος το οποίο τον τελευταίο χρόνο είναι εκτός λειτουργίας, αλλά μόλις τεθεί σε λειτουργία είναι στη διάθεση για τέτοιους σκοπούς»