Αρχίζουν την Τετάρτη οι πτήσεις για επαναπατρισμό Κυπρίων οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των εξελίξεων που διαμορφώνονται λόγω της περιφερειακής κρίσης, και σε σχέση ιδιαίτερα με αριθμό συμπολιτών μας που βρίσκονται στα ΗΑΕ, ενημερώνει ότι έχει δρομολογηθεί η ναύλωση πτήσεων για τον επαναπατρισμό τους». Πρόσθεσε, δε, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διευθετήσεις και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Οι πτήσεις προγραμματίζονται να αρχίσουν από αύριο, υπό την αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της διασφάλισης της ασφάλειας, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας εθνικής αρχής ελέγχου του εναέριου χώρου των ΗΑΕ, και σε συντονισμό με τις αρχές της περιοχής», συνέχισε ο Εκπρόσωπος.

Σημείωσε, ακόμα, ότι λειτουργοί του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, βρίσκονται ήδη σε απευθείας επικοινωνία με τους συμπατριώτες μας που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πλατφόρμα Connectcy, προκειμένου να οργανωθεί μεθοδικά ο προγραμματισμός των πτήσεων. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους των πολιτών που έχουν ήδη δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει με συνέπεια και εντατικό ρυθμό της ενέργειας για την ασφαλή επιστροφή όλων των συμπατριωτών μας», πρόσθεσε ο κ. Λετυμπιώτης, αναφέροντας ότι έχει ήδη αναχωρήσει η πτήση από την Αίγυπτο η οποία μεταφέρει οχτώ Κύπριους πολίτες που βρίσκονταν στο Ισραήλ, ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του επαναπατρισμού.

«Η προστασία και ασφαλής επιστροφή των πολιτών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή συντονισμό για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης», υπογράμμισε.

Επικοινωνία Υπουργών Άμυνας Κύπρου – Γερμανίας την Τετάρτη

Ο κ. Λετυμπιώτης ανακοίνωσε, επίσης, ότι μετά την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, για διερεύνηση και της γερμανικής συνδρομής στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, κατ’ αντιστοιχία της συνδρομής από Γαλλία και Ελλάδα, σήμερα είχαν επαφή οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών σε επιχειρησιακό επίπεδο.

«Σε αυτό το πλαίσιο αύριο έχει προγραμματιστεί επικοινωνία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών για να οριστικοποιηθεί και να διασαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος συνδρομής της Γερμανίας σε συνέχεια της Γαλλίας και της Ελλάδας», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των διαρκών διπλωματικών επαφών, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. «Αφού αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με την περιφερειακή κατάσταση όπως εξελίσσεται, συζήτησαν για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και για τα αυξημένα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται και βεβαίως για τις Βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για την έλευση στην Κύπρο ενός πολεμικού πλοίου το επόμενο διάστημα.

Συνέχισε λέγοντας ότι στο πλαίσιο των επαφών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ αντίστοιχα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχε επαφές σήμερα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο της επικοινωνίας με αξιωματούχους του ΗΒ, αναφορικά με τον ρόλο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «κοινή θεώρηση τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Βρετανού Πρωθυπουργού όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει, είναι ότι οι βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να εμπλακούν με οποιαδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση». Πρόσθεσε ότι «αυτό που εντάσσεται πλήρως στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο εμείς επιθυμούμε και τον οποίο εμείς υπηρετούμε με έναν τρόπο αξιόπιστο».

Στο εάν υπάρχει στο τραπέζι το θέμα επαναξιολόγησης του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων, απάντησε ότι μεταφέρθηκαν οι θέσεις προς το ΗΒ και ότι έγιναν σεβαστές. «Αυτό που προέχει είναι ο συντονισμός, ο οποίος υπάρχει με τον Ηνωμένο Βασίλειο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων να παραμείνει το ίδιο στενός και, στο επόμενο διάστημα, να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε μια ιδιόμορφη περιφερειακή κρίση», είπε ο Εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για την παρουσία των υποστηρικτικών δυνάμεων άλλων χωρών στην Κύπρο, απάντησε ότι γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων σε συνεργασία με τους εταίρους, προσθέτοντας ότι «η παρουσία στην χώρα μας των μέσων των χωρών που έχουμε αναφέρει και βρισκόμαστε σε επαφή μαζί τους, θα είναι για όσο χρειαστεί, για όσο αξιολογούνται ότι τα αυξημένα μέτρα, τα αυξημένα προληπτικά μέτρα πρέπει να συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ».

Πηγή: ΚΥΠΕ