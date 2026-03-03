Τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα χαρακτήρισε «καθαρό κλέψιμο», ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, αναφερόμενος στη σημερινή κλειστή Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η υπόθεση του Σιμόν Αϊκούτ.

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι από πλευράς Κινήματος Οικολόγων έγινε «σοβαρή δουλειά: σχεδιασμός, εκτέλεση και παράδοση στο κράτος όλων των στοιχείων», κάνοντας λόγο για «επίπονη προσπάθεια», σημειώνοντας πως το κράτος προχώρησε στη συνέχεια σε διαδικασίες που περιλάμβαναν «συλλήψεις» και «επιβολή ποινών».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σήμερα προκύπτουν «δύο δεδομένα που προκαλούν προβληματισμό».

Ως πρώτο ανέφερε την αίτηση από το Ισραήλ για μεταφορά του Αϊκούτ, ώστε να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του, σημειώνοντας ότι εγείρονται ερωτήματα για το τι συνιστά «υπόλοιπο» της ποινής, κατά πόσο προσμετρώνται οι μήνες που εξέτισε στην Κυπριακή Δημοκρατία και ποιο θα είναι «το καθεστώς στο Ισραήλ», διερωτώμενος αν θα εκτίσει πράγματι την ποινή του «και κάτω από ποιους όρους», ή αν ενδέχεται να υπάρξουν «χαλαρώσεις λόγω ηλικίας κ.ο.κ.».

Ως δεύτερο σημείο, ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που, όπως είπε, «είδαμε και εμείς σήμερα», σύμφωνα με τα οποία στις υποθέσεις που συνδέονται με τον Αϊκούτ υπάρχει «συνέχιση των κατασκευαστικών έργων». Υπενθύμισε ότι το Κίνημα Οικολόγων είχε πρόσφατα συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το θέμα, καθώς και ότι είχαν προηγηθεί και άλλες επαφές με άλλους Υπουργούς για το ίδιο ζήτημα.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων εξέφρασε την άποψη ότι θα είναι «απογοήτευση» αν η κατάληξη της υπόθεσης είναι μια «ποινή-χάδι» και ταυτόχρονα συνεχιστεί ο σφετερισμός, θέτοντας ερωτήματα για το «προηγούμενο» που δημιουργείται, ενόψει και άλλων εν εξελίξει διαδικασιών και πιθανών συλλήψεων.

Είπε ακόμη ότι αν σταλεί μήνυμα του τύπου «Ελάτε, κλέψτε, χτίστε, πουλήστε — αλλά όλα καλά, υπάρχει κατανόηση», τότε, όπως ανέφερε, «λυπάμαι τους κόπους που κατέβαλε το Κίνημα για την παράδοση των πληροφοριών και των στοιχείων, μετά από μια επίπονη προσπάθεια, με κόστος, την οποία όμως διεκπαιρεώσαμε άρτια».

Καταληκτικά, ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι «το πόσο άρτια θα είναι η διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση παραμένει ερωτηματικό», προσθέτοντας ότι «θα δούμε τις επόμενες μέρες».

