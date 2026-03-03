Την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της Γερμανίας και ολόκληρης της ΕΕ προς την Κύπρο, υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων με επίκεντρο το Ιράν, εξέφρασε την Τρίτη ο Υφυπουργός Επικρατείας για Ευρωπαϊκά́ Θέματα της Γερμανίας, Gunther Krichbaum, σε συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημήτριου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου δέχθηκε σήμερα τον Υφυπουργό Επικρατείας για Ευρωπαϊκά́ Θέματα της Γερμανίας Gunther Krichbaum.

«Κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκαν οι στενές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Γερμανίας, οι οποίες βασίζονται σε κοινές αρχές και αξίες και στην κοινή τους ευρωπαϊκή ταυτότητα», αναφέρεται.

Η Πρόεδρος της Βουλής, προστίθεται, εξέφρασε την εκτίμησή της για τη διαχρονική στήριξη της Γερμανίας προς την Κύπρο «και τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης και του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων, ιδιαίτερα εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

«Η κ. Δημητρίου εξήρε τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Γερμανία όσον αφορά την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ και τόνισε τη σημασία της επίτευξης συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Krichbaum επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Κύπρο, καθώς και ολόκληρης της ΕΕ, υπό το φως και των πρόσφατων σοβαρών εξελίξεων με επίκεντρο το Ιράν. Ανέφερε παράλληλα ότι παρόλη την παρούσα γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας, καταλήγει.

