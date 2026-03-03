Τη σημασία μετάδοσης έγκυρων πληροφοριών, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιφερειακών κρίσεων, τόνισε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση καλεί το κοινό να ενημερώνεται από τις διασταυρωμένες πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από τα επίσημα κανάλια και τις δηλώσεις της Κυβέρνησης, ενώ σε άλλο σημείο των αναφορών του είπε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε συμμετείχε ούτε συμμετέχει ούτε πρόκειται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, παρά μόνον να υπηρετεί τον ανθρωπιστικό της ρόλο, όπως πράττει όλο αυτό το διάστημα».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας πραγματοποιείται μετά την άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στην οποία για ακόμα μια φορά εκφράζουμε ευχαριστίες, και προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανταποκρίθηκε άμεσα.

Χθες έχουν φτάσει στη χώρα μας τέσσερα F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, οι δύο φρεγάτες έχουν αποπλεύσει χθες στις 11 το βράδυ και αναμένονται να προσεγγίσουν τη χώρα μας εντός της ημέρας.

Πέραν τούτου, να σημειώσουμε ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της καθημερινής επισκόπησης, αξιολόγησης των μέτρων που έχουν ληφθεί, της στενής παρακολούθησης των περιφερειακών εξελίξεων, των τρόπων που λειτουργούν τα μέτρα και κατά πόσο χρειάζεται επιπρόσθετη λήψη όποιων μέτρων ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών και των Αρχών.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση και συνεδριάζει διαρκώς, ούτως ώστε η αξιολόγηση, ο συντονισμός να είναι ο μέγιστος δυνατός.

Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για συνεχή τακτική και έγκαιρη πληροφόρηση, έχει λειτουργήσει Κέντρο Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ανοιχτό προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ακριβώς στο πλαίσιο της συνεχούς και της άμεσης πληροφόρησης. Και είναι εδώ αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε για άλλη μια φορά. Τη μετάδοση έγκυρων πληροφοριών, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιφερειακών κρίσεων που το έχουμε δει και στο παρελθόν και είναι εδώ που θα πρέπει να καλούμε και το κοινό και τον κόσμο να ενημερώνονται από τις διασταυρωμένες πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από τα επίσημα κανάλια και τις δηλώσεις της Κυβέρνησης».

Ερωτηθείς αν με τη βοήθεια της Ελλάδας μπορούμε να μιλάμε έστω για μια πρόσκαιρη αναβίωση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που ισχύει είναι η ανταπόκριση του στενότερου μας εταίρου, της Ελληνικής Κυβέρνησης, στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν τούτου, την ίδια ακριβώς προσέγγιση και ακολουθώντας το παράδειγμα της Ελλάδας και με την ίδια άμεση ανταπόκριση, έχουμε δει και από πλευράς της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά από αντίστοιχες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο Μακρόν, αλλά και από τη Γερμανία, μετά από επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Γερμανό Καγκελάριο. Αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό που θεωρώ είναι δεδομένο, την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων που παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία, τη συνδρομή των εταίρων μας και πόσω μάλλον του στενότερου εταίρου μας, που πάντοτε ο συντονισμός είναι διαρκής, της Ελλάδας».

Ερωτηθείς αν τα αιτήματα της Κυπριακής Κυβέρνησης γίνονται απευθείας και όχι μέσω ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού άμυνας, γίνονται για σκοπούς συντόμευσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι οι δηλώσεις των Ευρωπαίων εταίρων και θεσμών και οι επικοινωνίες τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Υπουργό Εξωτερικών είναι σχετικές με την αξιολόγηση των αναγκών, την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί. «Γίνονται αυτές οι επικοινωνίες με κράτη που μπορούν να συνδράμουν, με κράτη που έχουν και την επάρκεια, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορέσουν να συνδράμουν και ήδη βλέπετε ότι η ανταπόκριση είναι και άμεση αλλά και πολύ επωφελής», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την απάντηση της Γερμανίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η αρχική προσέγγιση της Γερμανίας είναι θετική στο τι έχει συζητηθεί. Αναμένουμε την επίσημη, την οριστική ανταπόκριση και αυτό βεβαίως θα επικοινωνηθεί και θα σας ανακοινωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο, όπως έχει συμβεί και για την Ελλάδα».

Ερωτηθείς αν η συνδρομή της Γαλλίας έχει οριστικοποιηθεί, ο Εκπρόσωπος είπε «έχει οριστικοποιηθεί, πρόκειται για μια φρεγάτα με αντιβαλλιστικά συστήματα και anti-drone».

Ερωτηθείς αν θα αποστείλει και η Ιταλία βοήθεια, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είμαστε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας, είτε αυτοί είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τρίτα κράτη. Είμαστε σε διαρκή συντονισμό μαζί τους, αξιολογούν, είναι θετικές οι ανταποκρίσεις. Έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αρχή της συνάντησής του με τον με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν το παράδειγμα της Ελλάδας, ακολουθούν τον δρόμο που έχει ανοίξει η Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούν όλοι θετικά τα όσα έχουμε συζητήσει και στη βάση και των δικών τους προτεραιοτήτων θα τοποθετηθούν».

Σε ερώτηση για την τρέχουσα κατάσταση και αν πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «μετά τη χθεσινή επίσημη δήλωση της Κυβέρνησης για δύο drones που προσέγγιζαν τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι και τα οποία έχουν καταπέσει, δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε ένδειξη για νέα απειλή κατά των Βρετανικών Βάσεων ή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία έρχεται, αυτή αξιολογείται. Δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο από χθες το μεσημέρι και ότι προκύπτει αυτό με τον πλέον επίσημο τρόπο, αφού είναι διασταυρωμένο, θα ανακοινώνεται».

Σε ερώτηση αν με τη συγκέντρωση των δυνάμεων στα ανοικτά της Κύπρου, αυτόματα η Κύπρος καθιστά τον εαυτό της μέρος αυτής της διένεξης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε καμία περίπτωση. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα αναγκαία μέτρα. Η συνδρομή η οποία ζητήθηκε είναι η απαραίτητη συνδρομή. Κάνουμε ό,τι πρέπει πάντοτε στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων. Αυτό είναι το ζήτημα. Τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης ως ένα κράτος της περιοχής. Δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων μέτρα τα οποία υποδεικνύουν συμμετοχή της Κύπρου σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Το έχουμε καταστήσει σαφές και το επαναλαμβάνουμε διαρκώς και θα το επαναλάβουμε και σήμερα ξανά. Η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε συμμετείχε ούτε συμμετέχει ούτε πρόκειται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, παρά μόνον να υπηρετεί τον ανθρωπιστικό της ρόλο, όπως πράττει όλο αυτό το διάστημα».

Σε ερώτηση για το θέμα επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών μέσω της Κύπρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Κύπρος έχει βολιδοσκοπηθεί από κράτη αναφορικά με το θέμα αυτό, τονίζοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της συνδρομής της Δημοκρατίας και στο παρελθόν.

Ερωτηθείς ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι ένα από αυτά τα κράτη.

Κληθείς να πει κατά πόσο υπήρξε νεότερη επικοινωνία της Κυπριακής με τη Βρετανική Κυβέρνηση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «χθες τόσο η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ενημέρωση ενώπιον της βρετανικής Βουλής, έχουν καταστήσει σαφές έχουν ξεκαθαρίσει ότι στις όποιες συζητήσεις γίνονται, στους όποιους προγραμματισμούς γίνονται σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν συγκαταλέγονται οι Βάσεις που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θεωρούσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο, θα ήταν ωφέλιμο, θα ήταν αναγκαίο να περιέχονταν με την ίδια σαφήνεια στο αρχικό διάγγελμα, στις αρχικές δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού. Υπήρξε σχετική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κόμπου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του του Ηνωμένου Βασιλείου, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Ο συντονισμός με το Ηνωμένο Βασίλειο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων είναι συνεχής».

Ερωτηθείς πώς θα αξιολογηθεί η διάρκεια της παραμονής των δυνάμεων που συνδράμουν την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «κατ’ αρχάς, για να είμαστε ακριβείς, δεν πρόκειται για δυνάμεις. Είναι η συνδρομή στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε, απαραίτητη συνδρομή και είναι συγκεκριμένη η συνδρομή που έχει ζητηθεί ακριβώς στην πρόληψη που λαμβάνεται.

Όπως καθημερινά γίνεται μια αξιολόγηση τόσο των μέτρων που έχουν ληφθεί, πώς λειτουργούν, πώς εφαρμόζονται, αλλά κυρίως και της περιφερειακής κατάστασης όπως αυτή εξελίσσεται, με τον ίδιο τρόπο είναι που θα γίνεται και αξιολόγηση για αυτήν την επιπρόσθετη συνδρομή από τους εταίρους μας και είναι σε σχέση και με την αντίστοιχη ανάγνωση των γεγονότων και των εξελίξεων των εταίρων μας.

Είμαστε καθημερινά σε επαφή με τους εταίρους μας, με φίλια κράτη, για να γίνεται μια εκτενής ανταλλαγή πληροφόρησης, ενημέρωσης, για να μπορέσουμε να έχουμε όλοι μια σφαιρική εικόνα για το πώς εξελίσσεται αυτή η περιφερειακή κρίση. Στόχος μας είναι, στον βαθμό που οι δικές μας δυνάμεις το επιτρέπουν, να συμβάλουμε, αν αυτό καταστεί δυνατό, στην αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης, που νομίζω αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι εταίροι μας».

Σε ερώτηση αν υπήρξε οποιαδήποτε νεότερη επικοινωνία με την Κυβέρνηση του Λιβάνου, δεδομένης και της εμπλοκής της Χεζμπολάχ στις πολεμικές επιχειρήσεις, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η τελευταία ενημέρωση ήταν χθες το απόγευμα με την επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Λιβάνου».

Κληθείς να πει αν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία με την Κυβέρνηση του Ισραήλ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «διπλωματικές επαφές υπάρχουν με τα κράτη όλης της περιοχής ακριβώς και στην ανταλλαγή πληροφόρησης αλλά και της ανάγνωσης για το πώς εξελίσσεται η περιφερειακή κρίση. Είναι μια κρίση περιφερειακή. Είμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και προκλήσεων και είναι εδώ που χρειάζεται η έγκαιρη ενημέρωση, έγκαιρη πληροφόρηση, ανταλλαγή και βεβαίως η συνεργασία, στον βαθμό που μπορούμε να διασφαλίσουμε την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα που αυτός είναι ο στόχος και αυτό τον στόχο είναι που υπηρετεί η Κυπριακή Δημοκρατία».