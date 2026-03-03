Η ασφάλεια και η ευημερία του «λαού» είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, και παρόλο που προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε τοποθέτησηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ, ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσουμε κάθε πιθανότητα και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. «Οι δυνάμεις ασφαλείας μας, ο οργανισμός πολιτικής άμυνας και η αστυνομία παρακολουθούν τις εξελίξεις κάθε στιγμή. Γίνονται προετοιμασίες σε πλήρη συντονισμό σχετικά με τα πιθανά σενάρια», επεσήμανε.

Ο Τ/κ ηγέτης θεωρεί επίσης απαραίτητο να επανεξεταστούν γρήγορα όλα τα σενάρια εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα.

Κατά τον ίδιο, "για τα όσα συμβαίνουν στρατιωτικά στην ε/κ πλευρά, τα αίτια και τις συνέπειές τους υπάρχουν οι προειδοποιήσεις" που είχε κάνει ο ίδιος πολύ πριν αυτά συμβούν, αλλά όλα αυτά θα συζητηθούν και θα επαναεκτιμηθούν όταν έρθει η ώρα.

«Εκ μέρους του ειρηνικού τουρκοκυπριακού λαού, πρέπει να επαναλάβω ότι η ελπίδα, η ευχή και η έκκλησή μας είναι αυτή η κατάσταση, η οποία έχει οδηγήσει σε θανάτους παιδιών και ανθρώπων και σε αναταραχή στην περιοχή, να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό από διπλωματία και διάλογο, μέσω διαπραγματεύσεων που διεξάγονται βάσει του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ