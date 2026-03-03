Η Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Κύπρου, αναφέρει η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, η οποία είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ελληνα Πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η κ. Δημητρίου αναφέρει ότι "σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα το πρωί με τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώθηκε με σαφή τρόπο η στήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Η Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Κύπρου.".

Η κ. Δημητρίου εκφράζει και δημόσια τις προσωπικές της ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας "για την άμεση ανταπόκριση και τη διαρκή συνεργασία. Σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων, η καθαρή τοποθέτηση και η έμπρακτη στήριξη ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας".

Οι δεσμοί μας, αναφέρει, δεν είναι απλώς ιστορικοί και εθνικοί, είναι δεσμοί ενότητας, αλληλεγγύης και κοινής στρατηγικής πορείας.

"Κύπρος και Ελλάδα, μαζί, με ψυχραιμία, σοβαρότητα και απόλυτο συντονισμό".

Οπως σημειώνει σε άλλη της ανάρτηση, " η Ελλάδα είναι εδώ στην πράξη. Με την άμεση και αποφασιστική αποστολή των φρεγατών Κίμωνας και Ψαρά, καθώς και με τα μαχητικά αεροσκάφη που έφθασαν χθες. Αποδεικνύει έμπρακτα τη βούλησή της για ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας και της προστασίας της Κύπρου και των κρίσιμων υποδομών της πατρίδας μας".

"Η παρουσία αυτή επιβεβαιώνει τους άρρηκτους εθνικούς και αδελφικούς δεσμούς των δύο χωρών. Στις δύσκολες στιγμές, όπως και στις εύκολες, η Ελλάδα παραμένει το σταθερό και ισχυρό μας στήριγμα. Θερμές ευχαριστίες προς τον φίλο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια καθώς και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ που έρχονται για συντονισμό, αλλά και συνολικά προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την άμεση και ουσιαστική στήριξη" καταλήγει.

Εξάλλου, όπως αναφέρει σε άλλη ανάρτηση, χθες, επικοινώνησε μαζί της ο ομόλογός της, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, "προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του, τονίζοντας ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας, η Ελλάδα βρίσκεται δίπλα μας".

"Η κοινή πορεία Κύπρου και Ελλάδας εδράζεται σε ακατάλυτους και διαχρονικούς δεσμούς ενότητας και αλληλεγγύης, οι οποίοι επιβεβαιώνονται έμπρακτα σε κάθε κρίσιμη συγκυρία - και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποδεικνύονται ισχυροί και αδιαπραγμάτευτοι" αναφέρει η κ. Δημητρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ