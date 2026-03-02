Ξεκίνησε πριν από τις 9 η έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά και το περιστατικό της πρόσκρουσης μη επανδρωμένου αεροχήματος εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι.

Στη συνεδρία συμμετέχουν οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και οι αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ).

Το Εθνικό αναμένεται να ανασκοπήσει τις τελευταίες εξελίξεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.