Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερός παράγοντας ασφάλειας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στην περιοχή, ενεργώντας σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς, ανέφερε το απόγευμα της Κυριακής ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του μετά την έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Προσέθεσε ότι έγινε εκτενής αποτίμηση των δεδομένων που διαμορφώνονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και εξετάστηκαν όλα τα υφιστάμενα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, ενώ επανέλαβε για το θέμα των πυραύλων ότι δεν υπήρξε περιστατικό που να είχε ως στόχο τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η σύσκεψη έγινε στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, έγινε εκτενής αποτίμηση των δεδομένων που διαμορφώνονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και αξιολογήθηκαν οι συνθήκες περιφερειακής σταθερότητας και ανθρωπιστικών αναγκών, ενώ παράλληλα, εξετάστηκαν όλα τα υφιστάμενα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς διπλωματικές επαφές και διαβουλεύσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ καθώς και με τις χώρες της περιοχής, ενώ οι επαφές τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Εξωτερικών είναι συνεχείς και τακτικές», συνέχισε.

Υπενθύμισε επίσης ότι το τελευταίο διήμερο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συνομιλήσει δύο φορές με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο φορές με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον Εμίρη του Κατάρ, με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, δύο φορές με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου - η μία σήμερα το μεσημέρι- με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, προσθέτοντας ότι αυτές οι επαφές θα συνεχιστούν.

Συμπλήρωσε ότι στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συγκλήθηκε με αποκλειστικό αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να αναδεικνύει τον σταθερό, ανθρωπιστικό της ρόλο που διαχρονικά επιτελεί στην περιοχή, όπως έχει πράξει και σε προηγούμενες περιφερειακές κρίσεις, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, αλλά και την επιχειρησιακή της επάρκεια και την υποστήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται κάθε αίτημα το οποίο εντάσσεται σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις «με τη δέουσα υπευθυνότητα και το θετικό πρόσημο, όπως έχουμε πράξει πολλές φορές στο παρελθόν».

«Η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεχή βάση και προσεγγίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θεσμική υπευθυνότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερός παράγοντας ασφάλειας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στην περιοχή, ενεργώντας σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς», επεσήμανε.

Κληθείς να αναφερθεί στα αυξημένα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι στη βάση πρωτοκόλλων που έχουν ενεργοποιηθεί από χθες το πρωί, σε συγκεκριμένα σημεία, όπου κρίθηκε πως θα πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας τα οποία λαμβάνονται, όπως έγινε, θυμίζω, και στις προηγούμενες περιπτώσεις που υπήρχαν περιφερειακές κρίσεις».

Ερωτηθείς αν θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας και στα αεροδρόμια, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «στη βάση αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές, σε όλες τις κρίσιμες υποδομές, είτε αυτό αφορά τα μέτρα ασφάλειας είτε αυτό αφορά τη διευκόλυνση στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού ρόλου που εμείς θα επιτελέσουμε, έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα, με αυξητικά μέτρα ασφάλειας».

Σε ερώτηση για τις επαφές της Κυβέρνησης με εταίρους, ο Εκπρόσωπος είπε ότι γίνεται και μια ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σε σχέση με μια κρίση την οποία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα. «Είναι δεδομένο ότι πρώτιστο είναι η περιφερειακή ασφάλεια και η διασφάλιση αυτής, η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης όπως εξελίσσεται και, βεβαίως, ο ανθρωπιστικός ρόλος που έχει επιτελέσει στο παρελθόν η Κυπριακή Δημοκρατία και που μπορεί να επιτελέσει και σε αυτή την περίπτωση», προσέθεσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν στο πλαίσιο του σχεδίου ΕΣΤΙΑ έχουν ληφθεί αιτήματα από χώρες για απομάκρυνση πολιτών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν έχει ληφθεί επίσημο αίτημα, έχει γίνει όμως βολιδοσκόπηση από τρία κράτη. «Όπως είναι η κατάσταση των εναέριων χώρων, ακόμη δεν έχει ληφθεί επίσημο αίτημα για ενεργοποίηση του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, όμως από εμάς γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες για να είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και μόλις αυτό καταστεί δυνατόν να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε», συμπλήρωσε επί του θέματος.

Σε ερώτηση για το θέμα των πυραύλων στους οποίους αναφέρθηκε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι δεν υπήρξε περιστατικό που να είχε ως στόχο τη χώρα. «Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Αυτό το έχει αποσαφηνίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέραν τούτου εμείς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, κάνουμε ό,τι πρέπει, ακριβώς για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όλα όσα πρέπει να διασφαλιστούν», προσέθεσε.

Ερωτηθείς σε τι αναφερόταν ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας όταν μίλησε για αναχαίτιση πυραύλων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν γνωρίζουμε για ποιο περιστατικό μπορεί να έγινε αυτή η αναφορά, τα τελευταία 24ωρα οι αναχαιτίσεις είναι αρκετές. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς και από τις επαφές με τους διεθνείς εταίρους μας, είναι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια στόχευση προς τη χώρα μας».