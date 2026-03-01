Σε υψηλούς τόνους απαντά ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο ΑΚΕΛ, κατηγορώντας το για ανευθυνότητα, ιδεολογικές εμμονές και πολιτικές που όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη διεθνή θέση της χώρας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Δεν θα απαντήσουμε στο ΑΚΕΛ ότι έχει αγχωθεί μετά τo ισχυρό μήνυμα ενότητας και υπεύθυνων θέσεων του ΔΗΣΥ που στάλθηκαν από το Παγκύπριο μας Συνέδριο.

Θα απαντήσουμε όμως στο ΑΚΕΛ επισυνάπτοντας εκ νέου τις σημερινές αναφορές της Προέδρου Αννίτας Δημητρίου που το αφορούν:

Η Κύπρος έχει προβλήματα; Ναι.

Έχει ανάγκη από αλλαγές; Ασφαλώς.

Αλλά τα σοβαρά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με ελαφρότητα.

Ούτε με επιστροφή στο καταστροφικό παρελθόν, όπως προτείνει το ΑΚΕΛ.

Που, αντί να μαθαίνει από τα λάθη του, νιώθει υπερήφανο γι’ αυτά.

Που, ποτέ δεν προβληματίστηκε γιατί οι συνταγές του συνέχεια αποτυγχάνουν, με μεγάλο κόστος για τον λαό.

Σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε διεθνή στήριξη, το ΑΚΕΛ προτείνει να απομακρυνόμαστε από εκείνους που αποφασίζουν. Από εκείνους που χρειαζόμαστε.

Το ίδιο κόστος για τον λαό έχουν και οι οικονομικές του αυταπάτες.

•⁠ ⁠Οι ανεύθυνες πολιτικές που ρισκάρουν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

•⁠ ⁠Που θέτουν σε κίνδυνο την αναβάθμιση της χώρας.

•⁠ ⁠Λένε ότι υπερασπίζονται τον εργαζόμενο. Αλλά φοβίζουν τις ξένες επενδύσεις.

•⁠ ⁠Λένε ότι θέλουν ανάπτυξη. Αλλά δημιουργούν στασιμότητα. Και στασιμότητα σημαίνει λιγότερες δουλειές, χαμηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ανισότητες.

Το ΑΚΕΛ πρέπει να σταματήσει να πυροβολεί τα πόδια της χώρας. Αντί να κάνει αυτοκριτική, επενδύει και το ίδιο στα fake news, τις θεωρίες συνωμοσίας και τη λασπολογία. Καλλιεργεί την καχυποψία απέναντι στους θεσμούς.

Επειδή θεωρεί ότι έτσι βολεύει το αφήγημα του. Αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να ανοίγει την κερκόπορτα.

Και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο. Γιατί σε μια περίοδο που ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, το ΑΚΕΛ ρίχνει νερό στον μύλο της αποσταθεροποίησης.

Η Κύπρος, όμως, δεν αντέχει άλλη περιπέτεια. Δεν αντέχει άλλη ιδεολογική εμμονή. Δεν αντέχει να γυρίσει πίσω.