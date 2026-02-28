Το Volt πραγματοποίησε το Σάββατο εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι οι 56 υποψήφιοι "δεν είναι απλώς πρόσωπα που διεκδικούν τίτλους, αλλά άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να αναλάβουν ευθύνη για το μέλλον του τόπου, με σαφή προσανατολισμό στη θεσμική ανανέωση, τη διαφάνεια και μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα".

Η Συμπρόεδρος, Ανδρομάχη Σοφοκλέους, ανέφερε ότι η ψήφος στο Volt δεν είναι μήνυμα διαμαρτυρίας. Ο Συμπρόεδρος, Πάνος Παρράς, ανέφερε ότι σε ένα πολιτικό περιβάλλον ρευστό και ασταθές, το Volt παρουσιάζei δομή.

Το ψηφοδέλτιο ανά επαρχία έχει ως ακολούθως:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1. Αποστολίδης Αλέξανδρος

2. Ατταλίδου Αλεξάνδρα

3. Βασιλείου Σοφία

4. Βελάρης Χαρίλαος

5. Βρυωνίδης Φρίξος

6. Δημητριάδη Ροδούλα

7. Δρουσιώτης Μακάριος

8. Θεοχαρίδου Δέσποινα

9. Καραγιάννης Αχιλλέας

10. Κιτής Μιχάλης

11. Κωνσταντή Κώστα

12. Νικολάου Βασίλης

13. Ξάνθου Έφη

14. Παύλου Σάββας

15. Σοφοκλέους Ανδρομάχη

16. Τιρκίδης Ιωάννης

17. Τρύφων Νικόλας

18. Χαραλάμπους Χάρις

19. Χριστούδια Gumuskut Άντρη

ΛΕΜΕΣΟΣ

1. Απαρίσιο Ντιέγκο Αρμάντο

2. Βάσκες Χατζηλύρα Πενέλοπε

3. Γρηγορίου Ανδρέας

4. Λιμνάτη Μελίνα

5. Λοΐζου Παρράς Πάνος

6. Νικολαΐδου Πανδώρα

7. Ονουφρίου Χριστοδούλου Φρύνη

8. Σκέντερ Μαρία

9. Σουτζιής Ανδρέας

10. Χατζηνικολάου Αλέξης

11. Χατζηχριστοφής Πάνος

12. Χριστοφή Νίκη

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

1. Αυξεντίου Γιώτα

2. Ζωσίμοβ Ευγένιος

3. Κάρουλλας Πιέρος

4. Μιχαήλ Αρτέμιος

5. Οικονόμου Βάσος

6. Παραλίκη Κυθραιώτου Ιόλη

7. Σαρρής Άλκης

8. Στυλιανού Στέλιος

9. Σύζινος Σώτος

10. Χρίστου (Κίττος) Μιχάλης

11. Ψάλτης Ιάκωβος

ΛΑΡΝΑΚΑ

1. Γεωργιάδου Μαργαρίτα

2. Θεοφάνους Γιώργος

3. Καλοπαίδης Μιχάλης

4. Λισένγκο Άννα

5. Παπαγεωργίου Αντώνης

6. Χριστοφόρου Αλέξανδρος

ΠΑΦΟΣ

1. Αγρότης Γιάννης

2. Δίας Πέτρος

3. Ησαΐας Ευαγόρας

4. Παύλου Δέσπω

5. Στυλιανίδου Άννα

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

1. Ιωάννου Νατάσα

2. Μακφέρσον Ποτούδη Σίλεια

3. Μαυρομμάτη Σπυρούλα

Πηγή: ΚΥΠΕ