Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι είχε, το Σάββατο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, η επικοινωνία επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και στην ανάγκη για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Timely telephone exchange with 🇬🇧 Minister of State for Europe @SDoughtyMP, focusing on regional developments and the need for regional stability and security.@CyprusinUK@UKinCyprus pic.twitter.com/Sjl3Q7v2OV — Constantinos Kombos (@ckombos) February 28, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ