Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι είχε, το Σάββατο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, η επικοινωνία επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και στην ανάγκη για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ