Μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης και πολιτικής αντεπίθεσης ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών έστειλε η Πρόεδρος του Δημοκρατικός Συναγερμός, κατά την ομιλία της στο Παγκύπριο Συνέδριο της παράταξης.

Με αιχμές κατά του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ, αλλά και με έμφαση στη διαφάνεια, τη θεσμική υπευθυνότητα και τον «πατριωτικό ρεαλισμό» στο Κυπριακό, η ηγεσία του κόμματος κάλεσε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους να δώσουν «τη μάχη για την πρωταγωνιστική θέση στην κοινωνία και τη Βουλή».

Αυτούσια η ομιλία

Αγαπητέ, τέως Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αξιότιμε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργέ Επικρατείας κ. Κωστή Χατζηδάκη σας καλωσορίζουμε

Αγαπητέ, τέως Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού

Αγαπητοί Ευρωβουλευτές,

Τέως Επίτροπε Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ

Συνάδελφοι βουλευτές και Βουλεύτριες

Πρώην Υπουργοί και πρώην βουλευτές

Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι

Ιστορικά Στελέχη

Προέδροι του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας,

Πρόεδρε της ΟΝΕ

Πρόεδρε της ΓΟΔΗΣΥ

Προέδροι των Συνδεδεμένων Οργανώσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού

Εκλεγμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου

Μέλη του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου

Στελέχη της ΝΕΔΗΣΥ και της Πρωτοπορίας

Στελέχη από όλη την Κύπρο

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Αγαπημένες φίλες και φίλοι,

Και βεβαίως εκλεκτοί μας Υποψήφιοι και Υποψήφιες που για εσάς σήμερα μαζευτήκαμε εδώ και είμαστε περήφανοι που μαζί με εσάς και μαζί με τον περήφανο και υπέροχο Συναγερμικό κόσμο θα δώσουμε τη μάχη των Βουλευτικών Εκλογών.

Το τελευταίο διάστημα, όλοι μας ακούμε καθημερινά:

Ότι «ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού κάθεται σπίτι του»!

Ότι μας στέρεψε το πάθος, η αγωνιστικότητα, η αγάπη!

Σήμερα, έπεσαν όλοι έξω!

Σήμερα, απογοητεύσατε τους αντιπάλους μας!

Είναι πολλοί που θα ήθελαν έναν Συναγερμό αδύναμο!

Είναι πολλοί που ονειρεύονται έναν Συναγερμό διχασμένο!

Με τη στιβαρή παρουσία σας, κάνετε μια επίδειξη ενότητας!

Μια επίδειξη δύναμης.

Σήμερα στέλνετε ηχηρό το μήνυμα: Μαζί, ενωμένοι, δυνατοί, Ξεκινάμε.

Ξεκινάμε τον αγώνα για την πρωταγωνιστική θέση στην κοινωνία και τη Βουλή!

Ξεκινάμε τον αγώνα για τη νίκη!

Φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Μια εποχή ανατροπών.

Ο κόσμος όπως τον ξέραμε, είναι παρελθόν.

Το διεθνές περιβάλλον είναι ρευστό.

Οι παγκόσμιες ισορροπίες μετακινούνται με ταχύτητα.

Οι βεβαιότητες αμφισβητούνται.

Οι συμμαχίες επανακαθορίζονται.

Η Ευρώπη ξυπνά, επιτέλους, από τον λήθαργο.

Η Τουρκία που πάντα αξιοποιεί κάθε ρήγμα, κάθε κενό, γίνεται ακόμα πιο δυνατή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια της αφέλειας.

Δεν έχει την πολυτέλεια των πειραματισμών.

Δεν έχει την πολυτέλεια του εσωτερικού διχασμού και της αποσταθεροποίησης.

Αναμφισβήτητα, η κοινωνία μας δοκιμάζεται:

Οι πολίτες δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής.

Ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν φτάνει. Οι συντάξεις δεν είναι ανάλογες με τις τιμές στο ρεύμα, στα προϊόντα, στα καύσιμα.

Δοκιμάζονται από τις δυσκολίες στη στέγαση. Που εμποδίζει εργαζόμενους και νέα ζευγάρια να φτιάξουν τη ζωή τους.

Δοκιμάζονται από το άγχος για την ασφάλεια τους. Είναι πρωτοφανές ο πολίτης να νιώθει φόβο έξω από την πόρτα του σπιτιού του.

Δοκιμάζονται από την ανασφάλεια για το αν θα έχουμε αρκετή ενέργεια και αρκετό νερό τα επόμενα χρόνια.

Δοκιμάζονται η ύπαιθρος και ο αγροτικός μας κόσμος

Δοκιμαζόμαστε όλοι από την αβεβαιότητα για την έκβαση του Κυπριακού και το μέλλον των παιδιών μας υποθηκευμένο σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα.

Ναι, ο κόσμος έχει δίκιο να ανησυχεί, να θυμώνει και να διαμαρτύρεται.

Και ναι, όλοι εμείς, οι πολιτικοί φορείς, με τις πράξεις και τις παραλείψεις μας, έχουμε ευθύνες για την απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Πρέπει να δουλέψουμε ξανά για να επιστρέψει η αξιοπιστία.

Για να πείσουμε ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει δίκαια και ισότιμα προς όλους.

Στα σύνθετα προβλήματα, οι απαντήσεις θα δοθούν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ρεαλισμό.

Δουλειά, αφοσίωση, αποτέλεσμα, λύσεις.

Αυτός είναι ο τρόπος μας. Αυτός είναι ο τρόπος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από την εποχή της ίδρυση μας, έως σήμερα.

Ποτέ, μα ποτέ, καμία απάντηση δεν δόθηκε από τον λαϊκισμό, τον μηδενισμό και την εύκολη καταγγελία.

Ποτέ, μα ποτέ, καμία λύση δεν δόθηκε με την απαξίωση της Βουλής, με τη φθηνή ισοπέδωση των πάντων, με συνθήματα που κολακεύουν το συναίσθημα.

Ούτε στην Κύπρο, ούτε σε κάποια άλλη χώρα. Αντιθέτως τα αποτελέσματα τέτοιων φαινομένων αποδείχθηκαν καταστροφικά και επιζήμια για τους πολίτες.

Ζούμε, φίλες και φίλοι, μια περίοδο πρωτοφανούς πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού.

Αυτές είναι ίσως οι πιο δύσκολες εκλογές στην ιστορία της παράταξής μας.

Δύσκολες γιατί διεξάγονται σε περιβάλλον σύγχυσης και ανασφάλειας.

Και σε τέτοιο περιβάλλον, εύκολα ο θυμός γίνεται πολιτικό εργαλείο.

Εμείς δεν φοβόμαστε τις δυσκολίες. Τις αντιμετωπίζουμε και τις ξεπερνάμε.

Ειδικά οι έμπειροι συναγωνιστές εδώ μέσα, τα ιστορικά στελέχη της παράταξης μας, θα θυμούνται τις εποχές που η παράταξη πάλευε με τα θηρία.

Και τότε, όπως τώρα, ήμασταν η φωνή της λογικής, η φωνή του ορθολογισμού, η φωνή του συλλογικού συμφέροντος.

Και τότε, τραυματιστήκαμε, πονέσαμε. Αλλά δεν υποχωρήσαμε. Και στο τέλος νικήσαμε.

Έτσι, θα νικήσουμε ξανά!

Κλείνουμε φέτος 50 χρόνια ζωής. Από τότε που ο Γλαύκος Κληρίδης ίδρυσε τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Σε αυτές τις πέντε δεκαετίες ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει ακριβώς ποιος είναι. Με πράξεις. Με όλα όσα έχει πετύχει:

· Όταν τοποθετούσε την Κύπρο στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλούσε για τον δυτικό προσανατολισμό.

· Όταν αποκαθιστούσε το αρραγές μέτωπο με την Ελλάδα.

· Όταν οργάνωνε μια δυναμική, ανταγωνιστική οικονομία με δημοσιονομική πειθαρχία.

· Όταν έφερνε ξανά την ανάπτυξη μετά τη χρεοκοπία του 2013. Η δική μας διακυβέρνηση, του Νίκου Αναστασιάδη και με Πρόεδρο του ΔΗΣΥ τον Αβέρωφ Νεοφύτου

· Όταν καταργούσε και μείωνε φορολογίες.

· Όταν έφτιαχνε το ΓΕΣΥ.

· Όταν θεμελίωνε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δημόσια Υπηρεσία.

· Όταν θεσμοθετούσε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, την Κοινωνική Σύνταξη, τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

· Όταν αντιμετώπιζε με επιτυχία την παγκόσμια πανδημία.

· Όταν σχεδίαζε και προωθούσε τα μεγάλα έργα.

· Όταν έκτιζε συμμαχίες και ενίσχυε την άμυνα και την ασφάλειά μας.

Με τη δική σας συμβολή, η παράταξή μας θα παραμένει:

· Το θεμέλιο της ασφάλειας του πολίτη απέναντι σε κάθε επικίνδυνο λαϊκισμό.

· Η μεταρρυθμιστική δύναμη που προχωρά τη χώρα μπροστά, απέναντι στη στασιμότητα και την αδράνεια.

· Ο υπεύθυνος παράγοντας επανένωσης του νησιού μας απέναντι στη διχοτόμηση και την υποταγή στην κατοχή.

· Η αυθεντική δημοκρατική, πατριωτική φωνή του Κυπριακού Ελληνισμού απέναντι στην καπηλεία.

Οι παλαιότεροι ξέρετε καλύτερα από εμένα, φίλες και φίλοι, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός οικοδομήθηκε με τα στέρεα υλικά του ήθους και της ευθύνης.

Η ηθική επιταγή του Γλαύκου Κληρίδη δεν ήταν σύνθημα. Ήταν στάση ζωής.

Έβαζε την πατρίδα πάνω από το κόμμα.

Το συλλογικό συμφέρον πάνω από κάθε φιλοδοξία.

Δεν επένδυσε ποτέ στη δημαγωγία.

Δεν φοβήθηκε το πολιτικό κόστος.

Προτιμούσε τη δύσκολη αλήθεια από το εύκολο ψέμα.

Αυτή είναι η παράδοση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Αυτή είναι η παράδοσή μας.

Και σε αυτή την παράδοση ποτέ δεν χωρούσαν σκιές.

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζει στο φως.

Διαφάνεια παντού.

Λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις.

Η κοινωνία ζητά καθαρότητα, ισονομία, διαφάνεια. Και έχει δίκιο.

Δεν θα υπερασπιστούμε ποτέ το λάθος, ακόμη κι αν έχουμε κόστος.

Δεν θα καλύψουμε ποτέ την αυθαιρεσία, όποιον κι αν επηρεάζει.

Δεν θα επιτρέψουμε καμία προσωπική σκιά να τραυματίσει τη συλλογική διαδρομή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι πιο πάνω από όλους μας.

Είναι περηφάνεια.

Δεν ταυτίζεται με καμία ατομική υπόθεση.

Δεν καθορίζεται από καμία μεμονωμένη ευθύνη.

Μηδενική ανοχή στα κρούσματα διαφθοράς.

Ενίσχυση των θεσμικών ελέγχων.

Όλα στο φως.

Η εμπιστοσύνη δεν ζητείται. Κερδίζεται.

Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τη διεκδικήσουμε ξανά, καθημερινά. Με τις πράξεις μας και το παράδειγμά μας.

Και το έχουμε αποδείξει. Υπηρετούμε με αποφασιστικότητα το τρίπτυχο:

· Διαφάνεια Παντού

· Έλεγχος σε όλα

· Μηδενική Ανοχή

Τα τελευταία χρόνια, ως αντιπολίτευση, αποδείξαμε τι σημαίνει θεσμική υπευθυνότητα.

Δεν επιλέξαμε τους εύκολους δρόμους:

Την εύκολη ισοπέδωση ή τη βολική σύμπραξη.

Υπηρετήσαμε με συνείδηση τον ρόλο μας από τη Βουλή.

Επικροτήσαμε την κυβέρνηση εκεί που κάνει το σωστό και την επικρίναμε εκεί που σφάλλει.

Στηρίξαμε εκεί όπου η κυβέρνηση ακολούθησε δικές μας πολιτικές και διαφωνήσαμε σε λάθος επιλογές. Ασκώντας πάντοτε τεκμηριωμένη κριτική και καταθέτοντας δικές μας εισηγήσεις.

Ένα παράδειγμα:

Παραλάβαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Υπήρχαν ελλείψεις, λάθη, προβλήματα, αντιδράσεις από τους κοινωνικούς εταίρους.

Μπήκαμε χωρίς δισταγμό στη διαδικασία. Διαβουλευτήκαμε. Συγκεράσαμε απόψεις. Τροποποιήσαμε άρθρα. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις συναίνεσης και αποτελεσματικότητας.

Τη διορθώσαμε και την ψηφίσαμε.

Η ουσία για εμάς είναι πιο σημαντική από την επικοινωνία. Και η ουσία είναι ότι χάρη στον Συναγερμό έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Η μεσαία τάξη, οι επιχειρήσεις, οι οικογένειες με παιδιά και φοιτητές και τα νεαρά ζευγάρια έχουν επωφεληθεί.

Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι υπευθυνότητα.

Που φέρνει χειροπιαστά οφέλη στην οικονομία, την ανάπτυξη και τον πολίτη.

Ένα πράγμα δεν μπορώ να δεχτώ: την ισοπέδωση. Ότι όλα σε αυτήν τη χώρα είναι σάπια και διεφθαρμένα.

Ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχει κτιστεί τίποτε προς όφελος του κόσμου.

Πέρα από αναληθές, είναι και προσβλητικό.

Προσβλητικό για μια κοινωνία που μετά το 1974 ξανασήκωσε την πατρίδα από τα ερείπια της εισβολής.

Προσβλητικό για τους εκατοντάδες χιλιάδες έντιμους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.

Γιατί τη χώρα αυτή δεν την έκτισαν συνθήματα.

Την έκτισαν χέρια. Την έκτισαν θυσίες.

Την έκτισαν πολίτες που πίστεψαν σε κάτι καλύτερο.

Η πατρίδα μας δεν είναι σάπια, όπως διατείνονται οι κάθε είδους λαϊκιστές. Οι οποίοι το κάνουν βεβαίως για να υπηρετήσουν τις δικές τους σκοπιμότητες και φιλοδοξίες.

Η Κύπρος έχει προβλήματα; Ναι.

Έχει ανάγκη από αλλαγές; Ασφαλώς.

Αλλά τα σοβαρά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με ελαφρότητα.

Ούτε με επιστροφή στο καταστροφικό παρελθόν, όπως προτείνει το ΑΚΕΛ.

Που, αντί να μαθαίνει από τα λάθη του, νιώθει υπερήφανο γι’ αυτά.

Που, ποτέ δεν προβληματίστηκε γιατί οι συνταγές του συνέχεια αποτυγχάνουν, με μεγάλο κόστος για τον λαό.

Σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε διεθνή στήριξη, το ΑΚΕΛ προτείνει να απομακρυνόμαστε από εκείνους που αποφασίζουν. Από εκείνους που χρειαζόμαστε.

Το ίδιο κόστος για τον λαό έχουν και οι οικονομικές του αυταπάτες.

· Οι ανεύθυνες πολιτικές που ρισκάρουν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

· Που θέτουν σε κίνδυνο την αναβάθμιση της χώρας.

· Λένε ότι υπερασπίζονται τον εργαζόμενο. Αλλά φοβίζουν τις ξένες επενδύσεις.

· Λένε ότι θέλουν ανάπτυξη. Αλλά δημιουργούν στασιμότητα. Και στασιμότητα σημαίνει λιγότερες δουλειές, χαμηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ανισότητες.

Το ΑΚΕΛ πρέπει να σταματήσει να πυροβολεί τα πόδια της χώρας.

Αντί να κάνει αυτοκριτική, επενδύει και το ίδιο στα fake news, τις θεωρίες συνωμοσίας και τη λασπολογία.

Καλλιεργεί την καχυποψία απέναντι στους θεσμούς. Επειδή θεωρεί ότι έτσι βολεύει το αφήγημα του.

Αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να ανοίγει την κερκόπορτα.

Και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο.

Γιατί σε μια περίοδο που ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, το ΑΚΕΛ ρίχνει νερό στον μύλο της αποσταθεροποίησης.

Η Κύπρος, όμως, δεν αντέχει άλλη περιπέτεια.

Δεν αντέχει άλλη ιδεολογική εμμονή.

Δεν αντέχει να γυρίσει πίσω.

Φίλες και φίλοι,

Το ΑΚΕΛ δεν είναι μόνο του στον επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό που οδηγεί τη χώρα σε ήττες: Βρήκε στο άλλο άκρο, τον καλύτερο συνοδοιπόρο.

Το ΕΛΑΜ στην οικονομία ψηφίζει σταθερά μαζί με το ΑΚΕΛ.

Ένα παράξενο αλλά αγαπημένο ζευγάρι!

Στηρίζει παρεμβάσεις που υπονομεύουν τη σταθερότητα.

Καταγγέλλει τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς εποπτικούς μηχανισμούς.

Και αυτά οδηγούν σε ήττες. Όχι σε νίκες.

Μαζί στον αντιευρωπαϊσμό, μαζί στην απομόνωση.

Γιατί, όταν απομονώνεσαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αυτός που χαίρεται και ενισχύεται είναι η Τουρκία και η ρητορική της.

Ο επικίνδυνος ερασιτεχνισμός δεν είναι πατριωτισμός.

Είναι το καλύτερο δώρο στην τουρκική στρατηγική.

Η υπόθεση του ευρωπαϊκού ψηφίσματος στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν αποκαλυπτική.

Χωρίς συμμαχίες. Χωρίς διπλωματική προετοιμασία. Μόνο για σκοπούς επιδίωξης εντυπώσεων.

Έφεραν ένα ψήφισμα που ήταν βέβαιο ότι θα αποτύχει. Και απέτυχε.

Στο μεταναστευτικό, έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι πρέπει να διευκολύνουμε παράνομους μετανάστες δίνοντάς τους διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτό δεν είναι πολιτική.

Είναι επικοινωνιακός εντυπωσιασμός χωρίς στοιχειώδη σοβαρότητα.

Ακόμη και η Ελλάδα αρνείται να συναντήσει το ΕΛΑΜ, αναγνωρίζοντας τον εθνικά επιζήμιο χαρακτήρα του.

Για ποια εθνική στρατηγική μπορεί να μιλά το ΕΛΑΜ;

Η Κύπρος δεν αντέχει άλλο φθηνό εντυπωσιασμό στα εθνικά θέματα.

Δεν αντέχει άλλο επικίνδυνο ερασιτεχνισμό στην οικονομία.

Ο πατριωτισμός δεν είναι marketing.

Ο πατριωτισμός είναι αποτέλεσμα.

Όποιο κόμμα θέλει πραγματικά το καλό της πατρίδας οφείλει να συμπεριφέρεται υπεύθυνα. Όχι να φυγομαχεί στα μεγάλα διακυβεύματα, όταν καλείται το Εθνικό Συμβούλιο σε διεθνείς συνόδους.

Φίλες και φίλοι,

Ο πλουραλισμός, δηλαδή το να υπάρχουν διαφορετικά κόμματα, θέσεις, απόψεις και ιδεολογίες, εμπλουτίζει τη Δημοκρατία. Εξάλλου, η δύναμή της βρίσκεται στη συνύπαρξη και τον διάλογο.

Τι γίνεται όμως, όταν γύρω μας ξεφυτρώνουν πολιτικά σχήματα χωρίς θέσεις, χωρίς βάθος, χωρίς απαντήσεις;

Οχήματα προσωπικών φιλοδοξιών με στελέχη από ετερόκλητες πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες;

Τι κοινό, τι νέο και φρέσκο, υποτίθεται, φέρνουν;

Τι θα ψηφίζουν εάν οι πολίτες τους επιλέξουν;

Ποια Βουλή θα έχουμε:

Ποιοι θα ελέγχουν, θα αξιολογούν, θα διορθώνουν τα νομοσχέδια;

Ποιοι και πώς θα χειρίζονται κρίσεις;

Ποιοι θα διαπραγματεύονται;

Ποιοι θα είναι οι συνομιλητές των κοινωνικών ομάδων για τα αιτήματά τους;

Ποιοι θα υπερασπιστούν την πατρίδα όταν τα πράγματα δυσκολέψουν;

Ποιοι θα εκπροσωπούν την πατρίδα μας στις διεθνείς αποστολές;

Είναι εύκολο να φωνάζεις.

Είναι δύσκολο να αποφασίζεις.

Η μεγαλύτερη αντίφαση είναι να βλέπουμε ανθρώπους που υπηρέτησαν το κράτος για χρόνια, που κατείχαν θέσεις ισχύος, να παρουσιάζονται σήμερα ως «αντισυστημικοί».

Να καταγγέλλουν το «σύστημα» από θέσεις που τους προσέφερε το ίδιο το σύστημα.

Όσοι λοιπόν υπηρετούν τον μηδενιστικό λαϊκισμό με την προβιά του αντισυστημικού, όσοι επενδύουν στην καταστροφική πόλωση για να απαξιώσουν θεσμούς, πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις, όσοι θέλουν να γελοιοποιήσουν το νομοθετικό έργο θα μας έχουν απέναντί τους.

Φίλες και φίλοι,

Συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Πρέπει να διορθώσει παθογένειες, να προχωρήσει στον θεσμικό, διοικητικό και τεχνολογικό της εκσυγχρονισμό.

Άλλωστε η κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις. Εμείς μάθαμε να διαβάζουμε έγκαιρα τις νέες συνθήκες και να προτείνουμε λύσεις. Να βλέπουμε μπροστά.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός περισσότερο από καθετί άλλο, είναι η παράταξη των μεγάλων αλλαγών.

Οι αλλαγές όμως πρέπει να γίνουν με ασφάλεια. Με λογική. Με σύνεση. Με τεκμηριωμένες και μελετημένες προσεγγίσεις.

Επιδιώκουμε η χώρα μας να εξελίσσεται, να προοδεύει και να αναπτύσσεται. Πάντοτε σε περιβάλλον σταθερότητας και συναίνεσης.

Απέναντι στον καταστροφικό λαϊκισμό και την ισοπέδωση προβάλλουμε τον νηφάλιο πολιτικό λόγο και τη συντεταγμένη πορεία της χώρας.

Θέλουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη αναπτυξιακή φάση της Κύπρου. Ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό σχέδιο που θα εμπνεύσει ξανά τους πολίτες, θα δώσει ελπίδα και αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες του λαού μας.

Στο εξωτερικό μέτωπο επιδιώκουμε να θωρακίσουμε την Κύπρο, σε επίπεδο άμυνας, πολιτικής και συμμαχιών.

Να την κάνουμε πιο ασφαλή και πιο δυνατή.

Με πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή μας.

Με ισχυρή και αδιατάρακτη σχέση με την Ελλάδα μας. Φίλε Κωστή σε ευχαριστώ που είσαι εδώ όπως και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι πάντα δίπλα μας, δίπλα στην Κύπρο μας.

Με ισότιμη συμμετοχή στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αξιόπιστες συμμαχίες με τη Δύση, το Ισραήλ και τα μετριοπαθή αραβικά κράτη της περιοχής μας.

Στο εσωτερικό, στόχος μας είναι η εμπέδωση αισθήματος τάξης, η μείωση της εγκληματικότητας, η μείωση των αυθαιρεσιών σε κάθε επίπεδο και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης με αυστηρές πολιτικές διαχείρισης.

Υποστηρίζουμε την ενίσχυση των οικονομικών του νοικοκυριού για κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια.

Ειδικά για τη μεσαία τάξη που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής πίεσης, της αύξησης του κόστους ζωής, της εξασφάλισης των παιδιών τους.

Με προσιτή στέγη για όλους.

Με αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους.

Με εισοδηματική στήριξη των χαμηλόμισθων.

Με ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Με ένα πιο σωστό και αποδοτικό εκπαιδευτικό σύστημα που να εξελίσσεται σύμφωνα με τους ρυθμούς και τα δεδομένα της νέας εποχής.

Με την ψηφιοποίηση της οικονομίας και του κράτους, για να εξυπηρετείται και όχι να ταλαιπωρείται ο πολίτης.

Με καμία νέα φορολογική επιβάρυνση.

Με μια οικονομία φιλική στις επενδύσεις και στο επιχειρείν.

Με ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια πόρων: ώστε να έχουμε τα καύσιμα, το νερό, την ενέργεια, τις πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας και την εργασία μας.

Με νέο πλάνο για την πράσινη μετάβαση κατά τρόπο που να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με κοινωνική πρόνοια και φροντίδα στους ασθενείς μας μέσα από τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση της αποδοτικότητας του ΓΕΣΥ.

Με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας.

Προτείνουμε επίσης ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο διαφάνειας ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα διαφθοράς. Παρουσιάσαμε ήδη σε δημοσιογραφική μας διάσκεψη 30 συγκεκριμένες δράσεις.

Όλες οι θέσεις μας εξελίσσονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και εφικτές προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε καθημερινά.

Προχωρούμε συντεταγμένα με την κοινοβουλευτική μας ομάδα, το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και τις Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής για να καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα. Ένα νέο όραμα που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Στο Κυπριακό, απέναντι στην ιστορική πρόκληση, διαλέγουμε τον υπεύθυνο δρόμο του πατριωτικού ρεαλισμού. Ο ΔΗΣΥ παραμένει προσηλωμένος σε μια λύση που θα διασφαλίζει τον ελληνισμό της Κύπρου και θα βασίζεται στη Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα.

Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική και εθνικά υπεύθυνη βάση λύσης, η οποία θα αποτελέσει φάρο ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Το έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Χρειάζεται να προχωρήσουμε στην ουσία του κυπριακού και να έχουμε πραγματική πρόοδο και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση για να μην χαθεί άλλος χρόνος.

Φίλες και φίλοι,

Δεν έχει νόημα μια συζήτηση για τα κόμματα και τις εκλογές που δεν είναι μια συζήτηση για τους ανθρώπους.

Στις εκλογές δεν ψηφίζουμε συνθήματα.

Ψηφίζουμε πρόσωπα. Συμπολίτες μας.

Που θα κάνουν τη δουλειά που θα τους αναθέσετε.

Απέναντι στην ισοπέδωση, στον Δημοκρατικό Συναγερμό βγαίνουμε μπροστά με την καλύτερη ασπίδα: τους ανθρώπους μας.

Γιατί στα δύσκολα, αυτοί είναι που μετρούν.

Γιατί πέντε χρόνια είναι ευθύνη. Δεν είναι καιρός για πειράματα.

Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο.

Προσωπικά πιστεύω, ότι ναι, ότι έχουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο και δηλώνω περήφανη για κάθε ένα και κάθε μια ξεχωριστά.

Και μπορούμε να το αποδείξουμε.

Ρωτήστε. Αναζητήστε. Διαβάστε. Συγκρίνετε.

Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα της Δημοκρατίας μας.

Συμπολίτες μας δοκιμασμένοι είτε μέσα στη Βουλή, είτε στον επιστημονικό, επαγγελματικό ή κοινωνικό στίβο.

Από όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες.

Από κάθε γωνιά του νησιού μας.

Γυναίκες και άνδρες που μπορούν να φέρουν αλλαγές με ασφάλεια και ένα νέο, συνολικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη νέα εποχή.

Για μια Βουλή σοβαρή, που να λειτουργεί και να παίρνει αποφάσεις.

Για έναν Δημοκρατικό Συναγερμό πρωταγωνιστή.

Φίλες και φίλοι,

Σε μια εποχή που όλα αμφισβητούνται, εμείς οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι.

Σε μια εποχή που κάποιοι επιλέγουν την τοξικότητα και τα ανέξοδα συνθήματα εμείς απαντούμε με επιχειρήματα.

Αυτή η παράταξη, όταν η Κύπρος δυσκολεύτηκε, δεν έφυγε ποτέ από τη μάχη.

Δεν κρύφτηκε. Δεν λιποτάκτησε.

Στάθηκε μπροστά. Και πλήρωσε κόστος.

Για να κρατήσει τη χώρα όρθια.

Για να κρατήσει την οικονομία ζωντανή.

Για να κρατήσει τον πολίτη αξιοπρεπή.

Γι’ αυτό σας ζητώ σήμερα κάτι απλό, αλλά καθοριστικό:

Να μην αφήσουμε την πατρίδα μας στα πειράματα.

Να μην αφήσουμε τη Βουλή στο θέαμα.

Να μην αφήσουμε τη λογική όμηρο στον θυμό.

Σας ζητώ να σηκώσουμε ξανά τη σημαία της ευθύνης.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν υπόσχεται θαύματα.

Υπόσχεται δουλειά.

Υπόσχεται λύσεις.

Υπόσχεται ότι θα είναι δίπλα στον πολίτη.

Σας ζητώ λοιπόν να κάνουμε κάτι απλό, αλλά καθοριστικό:

Να πάμε παντού.

Σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό.

Να μιλήσουμε με τους συμπολίτες μας.

Να ακούσουμε. Να καταλάβουμε. Να πείσουμε.

Με κατανόηση. Με το ήθος μας. Με τις αρχές και αξίες μας.

Και την ημέρα της κάλπης να μιλήσουμε με την πιο καθαρή γλώσσα:

Με τη δύναμη της ψήφου μας.

Πάμε λοιπόν μαζί!

Δυνατά. Πάμε να νικήσουμε!

Με ενότητα. Με πίστη. Με καθαρό βλέμμα.

Υπεύθυνα μπροστά! Πάμε να νικήσουμε!

Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ από καρδιάς!

Ξεκινάμε! πάμε για τη νίκη!

Όλοι μαζί.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε

Μαζί θα κερδίσουμε και αυτές τις εκλογές.

Το οφείλουμε στον τόπο.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας.

Το οφείλουμε στον Γλαύκο Κληρίδη και σε όλους όσοι πάλεψαν γι’ αυτή την μεγάλη γαλάζια Παράταξη.

Να ανεβάσουμε το αγγελάκι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ψηλά, εκεί που του αρμόζει

Να ‘στε καλά.

Σηκώνουμε μανίκια και τον Μάιο το γαλάζιο θα κυματίζει πρώτο μες τον ουρανό.