Με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και μέσα από ένα μήνυμα του μακαριστού, επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ και πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, άρχισαν οι εργασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στην αίθουσα προβλήθηκε ολόγραμμα του Γλαύκου Κληρίδη, το οποίο τον παρουσίαζε να αναφέρεται στην πορεία και την ταυτότητα του κόμματος, τονίζοντας πως «ένα κόμμα προσηλωμένο στη θρησκεία, την πατρίδα και τη Δημοκρατία γεννήθηκε, ωρίμασε, αντιμετώπισε σκληρούς αντιπάλους και σοβαρούς κινδύνουςκαι τελικά καθιερώθηκε ως η ελπίδα του αύριο για τον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό».

Σε μεταγενέστερο σημείο του συνεδρίου, το ολόγραμμα εμφανίστηκε ξανά, μεταφέροντας το μήνυμα ότι «ο αγώνας μας θα δικαιωθεί και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι, όχι πότε θα κάνει ξαστεριά, αλλά τώρα που κάνει ξαστεριά».