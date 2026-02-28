Από σήμερα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπαίνει και επίσημα σε περίοδο προεκλογικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του Παγκύπριου Συνεδρίου του κόμματος επικυρώνεται το ψηφοδέλτιο για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου, από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Το «κεφάλαιο» Νίκος Σύκας έκλεισε οριστικά και τη θέση του στο ψηφοδέλτιο της Λεμεσού λαμβάνει ο Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Το καλωσόρισμα ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος έστειλε μήνυμα νίκης. Πέραν της Αννίτας Δημητρίου, στο βήμα θα ανέβουν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο τέως Πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Υπουργός Επικρατείας της Ελλάδας Κωστής Χατζηδάκης.