Η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργοποίησε το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με στόχο την ασφαλή υποδοχή και επαναπατρισμό πολιτών τρίτων χωρών από περιοχές κρίσης μέσω της επικράτειας της χώρας. Το Σχέδιο ενεργοποιήθηκε από την Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ οι Διπλωματικές Αποστολές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ιδίως για τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, η Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε την ενεργοποίηση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ΕΣΤΙΑ για το ενδεχόμενο ανάγκης για υποδοχή και επαναπατρισμό πολιτών τρίτων χωρών από περιοχές που βρίσκεται σε κρίση, μέσω της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, οι Διπλωματικές Αποστολές παρακολουθούν την κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, για να επιτρέψει την ασφαλή εκκένωση πολιτών από περιοχές κρίσης (από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής) μέσω της Κύπρου.