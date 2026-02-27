Την προσεχή Δευτέρα, 2 Μαρτίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, θα εγκαινιάσουν στις Βρυξέλλες τις Ευρωπαϊκές Ημέρες για τους Ωκεανούς, την εμβληματική ετήσια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στους τομείς της θάλασσας και της αλιείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η εκδήλωση θα εστιάσει στις πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τους ωκεανούς, την ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την προστασία των ωκεανών, την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, και την ευημερία των ανθρώπων που ζουν σε παράκτιες περιοχές.

Στις πρωτοβουλίες αυτές ανήκουν η ωκεάνια διπλωματία, η έρευνα και η καινοτομία, οι γνώσεις για τη θάλασσα, η ανταγωνιστικότητα, οι παράκτιες κοινότητες, και το επικείμενο Όραμα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια με ορίζοντα το 2040. Θέτοντας τους ωκεανούς στον πυρήνα του θεματολογίου της ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ωκεανών θα συμβάλουν στην πορεία προς έναν υγιέστερο, ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο ωκεανό, αναφέρεται.

Για τρίτη χρονιά, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες για τους Ωκεανούς φέρνουν σε επαφή ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών: υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, ηγέτες του κλάδου, νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπους από τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και από νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες. Δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες δράσεις και λύσεις, η εκδήλωση παρέχει μια πλατφόρμα διαλόγου πολιτικής, αναδεικνύοντας τις τελευταίες εξελίξεις, όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα Digital Twin Ocean, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη γαλάζια οικονομία.

