Την παύση της Υπουργού Γεωργίας ζητεί το Κίνημα Οικολόγων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «η Υπουργός Γεωργίας κ. Μαρία Παναγιώτου, ευρισκόμενη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στη θέση της πολιτικής προϊσταμένης ενός από τα πιο κρίσιμα Υπουργεία για την κυπριακή οικονομία, δεν φαίνεται ακόμη να έχει αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που απορρέει από τη θέση αυτή».

Σημειώνει ότι, «δεν μπορεί η επικεφαλής που καλείται να διαχειριστεί μια κρίση να είναι απούσα και να επανεμφανίζεται μετά το κρίσιμο σημείο, μόνο και μόνο για να ανακοινώνει αποζημιώσεις. Η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να αποφεύγει τις συζητήσεις ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, να ακυρώνει δημόσιες εμφανίσεις στα ΜΜΕ και να αγνοεί στην πράξη τις έννοιες της λογοδοσίας και της διαφάνειας».

«Η κοινωνία δεν ξεχνά τη στάση της κ. Παναγιώτου σε μια σειρά από άλλα καίρια ζητήματα, όπως οι έρευνες για τις ευθύνες γύρω από τα καταστροφικά έργα στον Ακάμα, οι ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, καθώς και η διαχείριση της υδατικής κρίσης. Η εν γένει στάση και απόδοσή της υποσκάπτουν το κύρος και την αξιοπιστία της Πολιτείας», τόνισε.

Κλείνοντας λέει ότι, «επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που η κ. Υπουργός επιδεικνύει αυτή τη στάση και συμπεριφορά, καθίσταται πλέον σαφές ότι ο μόνος δρόμος είναι η παύση της, αφού φαίνεται ότι η ίδια δεν πρόκειται να αναλάβει τις ευθύνες της και να παραιτηθεί».