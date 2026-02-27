Για την τυχαία γνωριμία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου το καλοκαίρι του 1987 μίλησε ο Οδυσσέας Μιχαιλήδης σε συνέντευξή του στο Κανάλι 6. Όπως αποκάλυψε, νεαρός τότε στρατιώτης έκανε ωτοστόπ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας και η νεαρή παρουσιάστρια της εκπομπής «Ευχάριστο Σαββατόβραδο», Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σταμάτησε για να τον μεταφέρει στη Λευκωσία. Το περιστατικό επιβεβαίωσε με ανάρτησή της και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου η οποία διευκρίνησε πως ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που σταμάτησε σε auto stop . «Το έμαθα στις πρώτες συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου. Οταν συνωμοτεί το σύμπαν…», είπε χαρακτηριστικά





Η τυχαία αυτή συνάντηση, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, δείχνει να μετατρέπεται σε πολιτική συμπόρευση.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ΑΛΜΑ φαίνεται να οριστικοποιούν το πλαίσιο της συνεργασίας τους, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τη Δευτέρα. Η πρόσφατη συνάντηση της βουλεύτριας με τη Γραμματεία του κόμματος πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με επίκεντρο ζητήματα διαφάνειας και πολιτικές κατά της διαφθοράς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνεργασία δεν θα λάβει τη μορφή κομματικής ένταξης, καθώς η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν προτίθεται να αποκτήσει κομματική ταυτότητα στο ΆΛΜΑ, διατηρώντας καθεστώς πολιτικής αυτονομίας και ελευθερίας έκφρασης. Οι λεπτομέρειες του πλαισίου αναμένεται να παρουσιαστούν επισήμως με τις σχετικές ανακοινώσεις.