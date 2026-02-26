Η Κυπριακή Προεδρία καθοδηγείται από το όραμα μίας «Αυτόνομης Ένωσης, ανοιχτής στον κόσμο», η οποία είναι ανταγωνιστική, ανθεκτική και ικανή να δράσει αποφασιστικά, ενώ παραμένει ανοιχτή, βασισμένη σε κανόνες και εδραιωμένη στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ολοκλήρωση του πρώτου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (COMPET) υπό την Κυπριακή Προεδρία, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε μία ισχυρή και καλά λειτουργούσα ενιαία αγορά. Τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, απαιτούν αξιοποίηση των εσωτερικών δυνατοτήτων, νέες πηγές ανάπτυξης και μείωση στρατηγικών εξαρτήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας πως περισσότερες από 26 εκατομμύρια εδρεύουν στην ΕΕ, συνεισφέροντας πάνω από το ήμισυ της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και απασχολώντας περίπου 90 εκατομμύρια άτομα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, διεξήχθησαν επίσης συζητήσεις για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, την προώθηση κρίσιμων τεχνολογιών, την επιτάχυνση της καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Η ενίσχυση της βιομηχανικής ικανότητας σε στρατηγικούς τομείς όπως ο χάλυβας, τα χημικά και η αυτοκινητοβιομηχανία, σημείωσε ο κ. Δαμιανός, συμβάλλει στην οικονομική ασφάλεια και στη μείωση εξωτερικών εξαρτήσεων.

Η Προεδρία, όπως επεσήμανε, εργάζεται εντατικά σε νομοθετικά θέματα όπως το πακέτο για τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα και το Ταμείο Έρευνας για άνθρακα, χάλυβα και κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ θα ξεκινήσει τις εργασίες για τον νόμο των Βιομηχανικών Επιταχυντών μόλις υιοθετηθεί από την Κομισιόν.

Σε σχέση με την Ενιαία Αγορά, ο Υπουργός τόνισε ότι παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις και ότι η αξιοποίησή της απαιτεί πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού της. Γνωστοποίησε πως κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί συζήτησαν τα κύρια εμπόδια που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «Φρικτών Δέκα» εμποδίων ("Terrible Ten").

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα για την Ατζέντα Καταναλωτή 2030, στέλνοντας μήνυμα ότι οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των ανηλίκων στο διαδικτυακό περιβάλλον, με στόχο την αποτελεσματική προστασία τους και τη διατήρηση ενός δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός κατέληξε σημειώνοντας ότι οι σημερινές συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές και προσανατολισμένες στο μέλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική και ταχεία δράση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Κομισιόν, κατά τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, αφού ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την ποιοτική της εργασίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, επισήμανε ότι όλοι οι Υπουργοί του Συμβουλίου συμφωνούν ότι η δράση στον τομέα της ανταγωνιστικότητας πρέπει να επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες της ενιαίας αγοράς. Αυτοί οι πυλώνες, ανέφερε ο κ. Σεζουρνέ, έχουν στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Τόνισε την ανάγκη η ενιαία αγορά να λειτουργεί ως «οικονομικά ασφαλές καταφύγιο» και να παραμένει βασικό στοιχείο της οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, της απλούστευσης της εσωτερικής αγοράς, ανέφερε πως οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη να αρθούν εμπόδια που περιορίζουν την ανάπτυξη, καθώς και να εξεταστούν τα δέκα πιο σημαντικά εμπόδια με οικονομικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά («Φρικτά Δέκα»). Γνωστοποίησε ότι η διαδικασία θα συντονιστεί μέσω διορισμού υψηλόβαθμων συμβούλων και θα υπάρξουν συζητήσεις σε υπουργικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Ο κ. Σεζουρνέ ανέφερε επίσης τις προτεραιότητες σε τομείς όπως το «καθεστώς 28», το οποίο η Κομισιόν θα παρουσιάσει με σειρά πρωτοβουλιών, τονίζοντας την ανάγκη για οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» που θα εμπλέκει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα, τόνισε πως η Κομισιόν προωθεί σχέδια δράσης, όπως στον τομέα του χάλυβα, με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής τους. Αναφέρθηκε επίσης στο Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και στη σημασία του για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Υπογράμμισε ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, αποτελεί επίσης προτεραιότητα, δίνοντας έμφαση στη νομοθεσία για την κοινή ευθύνη και στη στήριξη των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής, ο κ. Σεζουρνέ ανακοίνωσε την παρουσίαση του νόμου για τους Βιομηχανικούς Επιταχυντές, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της στρατηγικής σημασίας των κρίσιμων τομέων. Γνωστοποίησε πως οι Υπουργοί επιθυμούν την ταχεία υιοθέτηση του νόμου, ο οποίος θα είναι αναλογικός και στοχευμένος.

Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, αυτόν της εμπορικής πολιτικής, ο κ. Σεζουρνέ τόνισε πως η Κομισιόν συνεργάζεται με την Αυστραλία και άλλους εταίρους σε εμπορικές συμφωνίες, με στόχο τη διαφοροποίηση των εξαγωγών και εισαγωγών και τη μείωση εξαρτήσεων από συγκεκριμένους τομείς, όπως τις πρώτες ύλες από την Κίνα.

Αναφερόμενος στον τελευταίο πυλώνα, αυτόν του τομέα των επενδύσεων, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας τοποθετεί τις ΜμΕ στο επίκεντρο, με απλούστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στοχεύοντας στη δημιουργία ευνοϊκού κύκλου ανάπτυξης και διασφαλίζοντας γεωγραφική κάλυψη και διαφοροποίηση των πόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ