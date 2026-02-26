Στην ισχυρή κοινή επιθυμία των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ιταλίας για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων ανάμεσα τους, εξέφρασαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συνάντηση τους στη Ρώμη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιηθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλιδης στην Ιταλία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο στις 5μμ (ώρα Κύπρου), όπου τον υποδέχθηκε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Aκολούθως οι δύο ηγέτες είχαν κατ΄ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Πρωθυπουργός Μελόνι προέβησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στη Ρώμη και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία και την πολύ παραγωγική συνάντηση, όπως πάντοτε, που μόλις είχαμε. Μια συνάντηση η οποία επιβεβαίωσε την εξαιρετική συνεργασία και τον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο τόσο ανάμεσά μας όσο και μεταξύ των χωρών μας.

Η συζήτησή μας επιβεβαίωσε, ταυτόχρονα, τη βαθιά φιλική σχέση και αμοιβαία εκτίμηση που έχουμε αναπτύξει. Μια σχέση που βασίζεται σε κοινές αρχέ και αξίες, κοινές προκλήσεις, αλλά και το πιο σημαντικό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Σήμερα βρίσκομαι εδώ με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και αυτό γιατί θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό τον συνεχή συντονισμό με την Ιταλία - ένα από τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη της ΕΕ - και με εσάς προσωπικά κα Πρωθυπουργέ, στο πλαίσιο της άσκησης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έναν συντονισμό αναγκαίο, για επίτευξη του κοινού μας στόχου: μιας Ένωσης πιο ανταγωνιστικής, ισχυρής, ασφαλούς αλλά και αξιόπιστης διεθνώς.

Στο πλαίσιο των σημερινών μας συζητήσεων επιβεβαιώσαμε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων. Διατηρούμε μια πολύ στενή συνεργασία σε θέματα Ενέργειας, με την ιταλική ΕΝΙ να δραστηριοποιείται στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία μας σε θέματα Ασφάλειας και ‘Άμυνας , μέσα από κοινά προγράμματα, ασκήσεις και εκπαιδεύσεις, όπως επίσης και στον τομέα του Εμπορίου .

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η συνεργασία των χωρών μας σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού και να σημειώσω πως στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου, θα εγκαινιάσω αύριο, από κοινού με τον Ιταλό Πρόεδρο, την έκθεση «Κύπρος και Ιταλία: κοινές πολιτιστικές ταυτότητες στην αυγή της Ιστορίας». Μια έκθεση που αναδεικνύει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τη διαχρονική πολιτιστική μας σύνδεση και την κοινή μεσογειακή μας κληρονομιά.

Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μας, λάβαμε από κοινού μια σημαντική, στρατηγική απόφαση.

Όπως μόλις ανέφερε και η Πρωθυπουργός, έχουμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, πάντα στο πλαίσιο μιας θετικής προσέγγισης, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασια μας για να αντιμετωπίσουμε σειρά κοινών προτεραιοτήτων που έχουμε πρωτίστως για τις χώρες μας, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Το έγγραφο αυτό θα καθορίσει τις κοινές μας επιδιώξεις και θα εργαστούμε τάχιστα για την ολοκλήρωσή του το αμέσως επόμενο διάστημα.

Διαχρονικά, η κοινή μεσογειακή μας ταυτότητα ήταν ο συνδετικός κρίκος για την ανάπτυξή ισχυρών δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο και την Ιταλία. Και είναι αυτή η ταυτότητα που μας ενώνει και σήμερα στον στόχο για ουσιαστική σύσφιξη των σχέσεων της ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη Νότια Γειτονία .

Με την Πρωθυπουργό έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων ότι οι χώρες μας, αλλά και η ΕΕ, ως μέρος μιας γειτονιάς με προκλήσεις και σημαντικές ευκαιρίες, δεν μπορούμε να παραμένουμε απλοί θεατές στις εξελίξεις. Οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι και το κοινό μήνυμα που συνεχώς μεταφέρουμε με την Giorgia και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη βάση αυτής της συλλογιστικής, η Προεδρία μας στο Συμβούλιο της ΕΕ έχει θέσει τον εν λόγω στόχο ως προτεραιότητα και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Πρωθυπουργό για τη στήριξή της στην πρόθεσή μας να συγκληθεί στην Κύπρο, τον Απρίλιο, διευρυμένη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με τους ηγέτες των Κρατών της Νότιας Γειτονίας για συζήτηση και ανακοίνωση συγκεκριμένων έργων και επενδύσεων, μέσα στο πλαίσιο και του νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Στο ίδιο πλαίσιο, είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε στενά με την Ιταλία και στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες. Μια στρατηγική η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Με τη φίλη Πρωθυπουργό συνεργαζόμαστε πολύ στενά και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου . Συμμετέχουμε από κοινού σε ομάδες ομονοούντων Ευρωπαίων ηγετών για θέματα Μετανάστευσης και, πιο πρόσφατα, για την Ανταγωνιστικότητα , πρωτοβουλίες που φέρουν τη σφραγίδα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, η οποία, θέλω να το αναφέρω και δημόσια και να την συγχαρώ, έχει αναδειχθεί σε μια εκ των πλέον ουσιαστικών φωνών εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με προστιθέμενη αξία στη συζήτηση που έχουμε. Ο ρόλος της Ιταλίας, υπό την ηγεσία της Πρωθυπουργού, είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλω και δημόσια να σε ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ για αυτό τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζεις.

Παράλληλα, είμαστε σε πολύ στενή επαφή – προσεγγίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, με τις ίδιες προσεγγίσεις όπως στα θέματα της μετανάστευσης και της ανταγωνιστικότητας, είναι προκλήσεις που ως κράτη μέλη θα δοκιμαστούμε έναντι των πολιτών μας και χαίρομαι γιατί έχουμε κοινές προσεγγίσεις έναντι αυτών των προκλήσεων - και όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την Ένωσή μας, συμπεριλαμβανομένης της Διεύρυνσης, της προώθησης των Διατλαντικών σχέσεων , που είναι ιδιαίτερα σημαντικές, της στήριξης της ΕΕ στην Ουκρανία , του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου που θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και τις σημερινές προτεραιότητες της ΕΕ χωρίς να παραβλέπει παραδοσιακές πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική και το ταμείο συνοχής.

Όπως πολύ χαρακτηριστικά περιγράφεται και με το μότο της Προεδρίας μας, προωθούμε μια Ένωση στρατηγικά αυτόνομη, ανοικτή στον κόσμο που μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα και την ασφάλεια των πολιτών της

Φυσικά και ενημέρωσα την Πρωθυπουργό και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια μας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Η Ιταλία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία και μπορεί να είναι βοηθητική στην προσπάθεια μας για να οδηγηθούμε σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων μέσα από τη λύση του Κυπριακού, αλλά και σε θετικές εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο ευχαρίστησα την Πρωθυπουργό και για την συνεισφορά της Ιταλίας με προσωπικό στην UNPOL, μια ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες διατήρησης της σταθερότητας στον τόπο μας.

Αγαπητή Τζόρτζια, κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή φιλοξενία. Σε ευχαριστώ επίσης για τη στενή και ειλικρινή σχέση και συνεργασία που έχουμε οικοδομήσει, καθώς και για την αποφασιστική ηγεσία που επιδεικνύεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Με την ίδια θετική προσέγγιση, με πνεύμα κοινής ευθύνης και κοινού οράματος, συνεχίζουμε μαζί να εργαζόμαστε και για την ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων και για μια πιο ισχυρή, ασφαλή και ενωμένη Ευρώπη».

Από την πλευρά της η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, εξέφρασε χαρά για τη δεύτερη συνάντηση στη Ρώμη με ένα «άριστο φίλο», όπως χαρακτήρισε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε μια περίοδο σημαντική για την Κύπρο, την Ιταλία και την Ευρώπη που είναι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι με την Κύπρο βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος σε πολλά θέματα, ενώ αναφέρθηκε στη έκθεση που θα εγκαινιαστεί αύριο για τον κοινό πολιτισμό των δύο χωρών.

Η κα Μελόνι είπε ότι Κύπρος και Ιταλία μοιράζονται ιστορικές σχέσεις αλλά και θα μοιράζονται κοινό μέλλον, σημειώνοντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση των δύο χωρών,

Πρόσθεσε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζονται με επιμονή και υπομονή ώστε η Μεσόγειος να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, επισημαίνοντας τον ρόλο του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα, εκφράζοντας συγχαρητήρια προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απόφαση του να προσκληθούν εκπρόσωποι της μεσογειακής γειτονιάς στη Σύνοδο Κορυφής του προσεχούς Απριλίου, χαρακτηρίζοντας την μια «συνετή επιλογή για να υπογραμμιστεί η σημασία της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως είναι και πολλές άλλες αποφάσεις του Προέδρου».

Είπε, ακόμη, ότι Κύπρος και Ιταλία συμφωνούν σε πολλά άλλα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, και εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για καινοτόμες λύσεις σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Κυπριακή Προεδρία «έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή, όπου η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να έχει την τόλμη να κάνει κάποιες επιλογές στα θέματα της Ανταγωνιστικότητας, της Ασφάλειας για την ικανότητα της Ευρώπης να αντιδράσει σε ένα διεθνές πλαίσιο που αλλάζει ταχύτατα», σημειώνοντας ιδιαίτερα τα θέματα κόστους ενέργειας.

Η κα Μελόνι είπε εξάλλου ότι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη εργάστηκαν μαζί για τα θέματα προώθησης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και καταπολέμησης της παράνομης μαζικής μετανάστευσης.

Είπε επίσης ότι κοινή βούληση είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε διάφορους τομείς όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, ο τουρισμός, η καινοτομία.

Πρόσθεσε ότι «η ενεργειακή ασφάλεια, επίσης, μας απασχολεί, όπως και η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, οι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις», σημειώνοντας ότι η Ιταλία πιστεύει επίσης στα μεγάλα οφέλη από τον IMEC.