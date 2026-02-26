Στη θυσία του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, του σταυραετού του Μαχαιρά, ο οποίος έπεσε ηρωικώς μαχόμενος στις 3 Μαρτίου 1957, υπερασπιζόμενος τα ιδανικά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του λαού μας, αναφέρθηκε ο Προεδρεύων της Βουλής Ζαχαρίας Κουλίας, προ ημερησίας διατάξεως στην Ολομέλεια.

"Σήμερα τιμούμε τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου και το μήνυμα-παρακαταθήκη της θυσίας του, ότι η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη, δεν είναι δεδομένη, αλλά απαιτεί θάρρος, ενότητα και προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας και της εθνικής αξιοπρέπειας", ανέφερε.

Ο κ. Κουλίας είπε ότι ο Αυξεντίου, γνωστός με το αγωνιστικό ψευδώνυμο «Ζήδρος», υπήρξε μια από τις εμβληματικότερες μορφές του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959.

Είπε ότι η θυσία του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αυταπάρνησης, πίστης στα ιδανικά και απόλυτης αφοσίωσης στον αγώνα για ελευθερία και η πράξη του εντάσσεται στις πιο ηρωικές σελίδες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και φωτίζει το μέγεθος του προσωπικού κόστους που κατέβαλαν οι αγωνιστές για το μέλλον της πατρίδας μας.

"Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτίουμε φόρο τιμής στον Γρηγόρη Αυξεντίου και σε όλους τους αγωνιστές της περιόδου εκείνης, διαβεβαιώνοντας ότι η μνήμη τους παραμένει ζωντανή και ότι η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελευθερίας αποτελεί διαρκές χρέος και ακατάπαυστό μας καθήκον", ανέφερε.

Η Ολομέλεια τήρησε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του ήρωα.

Πηγή: ΚΥΠΕ