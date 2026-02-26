Κυπριακές εταιρείες αμυντικού και διττής χρήσης τομέα προσέλκυσαν περίπου €48 εκατ. σε άμεση χρηματοδότηση, ενισχύοντας τις τεχνολογικές τους δυνατότητες, την ανάπτυξη προϊόντων και τη βιομηχανική τους ικανότητα, ενώ συνέβαλαν στο να εδραιωθεί η Κύπρος ως «αξιόπιστος και πιστευτός συμπαραγωγός στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού της άμυνας», δήλωσε την Πέμπτη στη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στην έναρξη του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Άμυνας και Ασφάλειας «Battlefield ReDEFiNED 2026», που τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο κλάδος παρουσίασε «αξιοσημείωτη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας και το C.D. Multimedia Services Ltd, στο Pavillion Hall, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος στην ομιλία του ανέφερε, ότι με τη στήριξη του Υπουργείου Άμυνας, 18 κυπριακές εταιρείες εξασφάλισαν συμμετοχή σε 44 προγράμματα του European Defence Industrial Development Programme και έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, με συνολικό προϋπολογισμό έργων περίπου €600 εκατ. για την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων νέας γενιάς στην Ευρώπη.

«Ζούμε σε ταραχώδεις καιρούς», είπε ο Πρόεδρος, παραπέμποντας στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, που, όπως ανέφερε, «υπογραμμίζουν την ευθραυστότητα της ειρήνης» και αναδεικνύουν τη «κρίσιμη σημασία της ετοιμότητας».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, πρόσθεσε ότι η χώρα, «που εξακολουθεί να υποφέρει από την τουρκική στρατιωτική κατοχή, αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας στην ενίσχυση των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων και στη θωράκιση του ρόλου της χώρας μας στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της παραμένοντας «καινοτόμος, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη με αξιόπιστους εταίρους», σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις στην άμυνα και τις τεχνολογίες διττής χρήσης «δεν είναι μόνο ευθύνη» αλλά «στρατηγική αναγκαιότητα» σε μια εποχή υβριδικών απειλών, κυβερνοπροκλήσεων και ενός ολοένα πιο ανταγωνιστικού διαστημικού πεδίου.

«Πραγματικά πιστεύω στην Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία. Πιστεύω στις προοπτικές της και πιστεύω στο δυναμικό της», ανέφερε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι πίσω από την πρόοδο του κλάδου βρίσκονται «οραματιστές ιδρυτές και επιχειρηματίες, αφοσιωμένοι μηχανικοί, ερευνητές, επιστήμονες και τεχνικοί».

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση «θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό σας», τονίζοντας ότι «η επιτυχία σας δεν είναι μόνο βιομηχανικό επίτευγμα· είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για την Κύπρο και για την Ευρώπη. Και η επιτυχία σας είναι δική μας επιτυχία». Εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι η συμβολή της αμυντικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Κύπρου «μπορεί να φτάσει σε διψήφιο ποσοστό τα επόμενα χρόνια».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι φιλοδοξία της Κύπρου είναι να προχωρήσει πέρα από το να είναι «καταναλωτής αμυντικών λύσεων και να γίνει παραγωγός», μετατρεπόμενη σε δύναμη που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού αμυντικού τοπίου «μέσω της καινοτομίας, μέσω τεχνολογιών αιχμής, μέσω υψηλής ποιότητας παραγωγής».

Υπενθύμισε ότι στο περσινό συνέδριο ανακοίνωσε έξι συγκεκριμένες πολιτικές για ενίσχυση του κλάδου και είπε ότι σήμερα αυτές «δεν είναι απλώς οράματα», αλλά «υλοποιημένες πραγματικότητες».

Ανέφερε ότι η Κύπρος καταρτίζει Εθνική Στρατηγική Αμυντικής Βιομηχανίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ευθυγράμμιση ρυθμιστικού πλαισίου, βιομηχανικών δυνατοτήτων και καινοτομίας, την ενίσχυση της ετοιμότητας, την ένταξη στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και τη στήριξη της μετάβασης «από την καινοτομία σε αναπτύξιμες δυνατότητες».

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προωθεί διεθνή βιομηχανική συνεργασία σε αμυντικά προγράμματα, αρχίζοντας από το πρόγραμμα SAFE, με στόχο τη δημιουργία επίσημου πλαισίου που να εξασφαλίζει ουσιαστική συμμετοχή κυπριακών εταιρειών σε συμβάσεις εξοπλισμών, διευκολύνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ενισχύοντας την αυτάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι η Κύπρος έχει θέσει στόχο κατώφλι 15% για ουσιαστική συμμετοχή κυπριακών εταιρειών σε μεγάλες αμυντικές προμήθειες.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το Εθνικό Μητρώο Κυπρίων Κατασκευαστών Αμυντικής Βιομηχανίας, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, αποτελώντας το επίσημο πλαίσιο αναφοράς για εξουσιοδοτημένους εθνικούς κατασκευαστές και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με πρότυπα.

Σημείωσε ακόμη ότι έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη στήριξη της μετάβασης από την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη Αμυντικής Βιομηχανίας.

Για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της εξαγωγικής ετοιμότητας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος χρηματοδοτεί εθνικά περίπτερα σε μεγάλες διεθνείς αμυντικές εκθέσεις σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ότι αυτό εφαρμόζεται ήδη με τη συμμετοχή της Κύπρου με εθνικό περίπτερο στη DEFEA 2025 στην Αθήνα, ενώ η Κυβέρνηση προτίθεται να χρηματοδοτήσει «σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα» το εθνικό περίπτερο στη EUROSATORY 2026 στο Παρίσι, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η υπογραφή του έργου SOLIS, συμβολαίου για δορυφορικές επικοινωνίες, το οποίο χαρακτήρισε «σημαντικό στρατηγικό ορόσημο» και «συγκεκριμένη επένδυση στο μέλλον της εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας», μέσω συνεργασίας με την Hellas Sat, τον Γαλλικό Εθνικό Οργανισμό Διαστήματος (CNES) και βιομηχανικούς εταίρους, που συνδέεται με τον μελλοντικό δορυφόρο Hellas Sat 5.

«Σε μια εποχή που το διάστημα έχει καταστεί κρίσιμο πεδίο άμυνας και στρατηγικής αυτονομίας», είπε, η πρωτοβουλία ενισχύει την εθνική ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία και τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου.

Είπε ότι η Κύπρος «εξελίσσεται σταδιακά από συμμετέχων σε ουσιαστικό συνεισφέροντα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμυνας και τεχνολογιών διττής χρήσης».

Το «Battlefield ReDEFiNED 2026» συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς θεσμούς, εθνικές αρχές, φορείς καινοτομίας και τη βιομηχανία για να εξετάσουν πώς η πολιτική και η τεχνολογία μεταφράζονται σε αναπτύξιμες δυνατότητες και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το πρόγραμμα έναρξης περιλάμβανε χαιρετισμούς, την κεντρική ομιλία του Προέδρου, τελετή βράβευσης και τελετή υπογραφής στρατηγικής συνεργασίας στις διαστημικές επικοινωνίες, ενώ ακολούθησαν θεματικές συνεδρίες υψηλού επιπέδου και παρουσιάσεις εταιρειών, με επισκέψεις στον εκθεσιακό χώρο, συναντήσεις δικτύωσης και matchmaking.

